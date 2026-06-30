Vừa đón cú hích hạ tầng mới, 12 tòa tháp gần kề Phú Mỹ Hưng của Sunshine Group có gì đặc biệt?

Sáng 23/6, UBND phường Phú Thuận (TP.HCM) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai tuyến đường N1 và đường D7 với lộ giới 20m. Theo quy hoạch, đây là các tuyến đường nhánh kết nối trực tiếp với đại lộ Đào Trí, đồng thời bao quanh hai mặt của dự án Noble Crystal Riverside. Công trình được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm tại khu vực, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối trên "cung đường tỷ đô" phía Nam TP.HCM.

Tuy nhiên, điều khiến thị trường đặc biệt quan tâm không chỉ là sự khởi động của các dự án hạ tầng mới. Tâm điểm chú ý thuộc về Noble Crystal Riverside - quần thể đô thị phức hợp ven sông đang được Sunshine Group phát triển ngay mặt tiền Đào Trí, trải dài bên ngã ba hợp lưu giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai rộng hàng trăm mét.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng cạn kiệt, việc đồng thời sở hữu vị thế cận giang hiếm có, ba mặt hướng sông cùng bốn mặt tiền tiếp giáp các trục Đào Trí, N1, D7 và N4 đã đưa Noble Crystal Riverside trở thành một trong những tài sản khan hiếm bậc nhất khu Nam.

Noble Crystal Riverside quy mô 12 tòa tháp cao từ 13 - 37 tầng - sở hữu ba mặt hướng sông và bốn mặt tiền đắc địa là đường Đào Trí, N1, D7 và N4.

Không chỉ mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng mặt nước, dự án còn sở hữu khả năng kết nối đặc biệt khi chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận các CBD trọng điểm là Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm và Quận 1 (cũ); khoảng 20 phút tới đô thị biển Cần Giờ; 30 phút tới Sân bay Quốc tế Long Thành thông qua hệ thống cầu, metro và hạ tầng chiến lược đang dần hoàn thiện.

Đặc biệt, khi cầu Phú Mỹ 2 hoàn thành, dự án sẽ trở thành tâm điểm giao thương mới, giữ vai trò cửa ngõ kết nối trực tiếp khu Nam với cực tăng trưởng phía Đông Nam TP.HCM, đồng thời gia tăng năng lực liên kết vùng với các trung tâm kinh tế trọng điểm của Đông Nam Bộ, là "điểm giao" quan trọng giữa hai Thành phố trực thuộc Trung Ương là TP.HCM và Thành phố Đồng Nai, đưa vị thế Noble Crystal Riverside lên một tầm cao mới trong mạng lưới hạ tầng chiến lược của siêu đô thị.

Trên nền tảng quỹ đất cận giang đắt giá, Noble Crystal Riverside được phát triển như một quần thể đô thị nghỉ dưỡng 5 sao giữa lòng thành phố. 12 tòa tháp cao từ 13 - 37 tầng được quy hoạch theo đường cong liên hoàn ôm trọn lõi cảnh quan trung tâm, trong khi thiết kế giật cấp với sự biến thiên linh hoạt về tầng cao tạo nên các khoảng đóng - mở đan xen, tối ưu vi khí hậu, gia tăng đối lưu gió và hình thành những tầng xanh đa lớp xuyên suốt công trình.

Lõi cảnh quan xanh mát dưới 12 tòa tháp

Đặc biệt, hệ thống kính Low-E bao phủ mặt ngoài không chỉ hỗ trợ tối ưu ánh sáng tự nhiên, kiểm soát nhiệt năng mà còn mở rộng tầm nhìn, đưa cảnh quan sông nước trở thành một phần trong trải nghiệm sống hàng ngày.

Thiết kế tối ưu không gian xanh, mặt nước và tiện ích nghỉ dưỡng đặc quyền trên cao, mở rộng tầm nhìn panorama hướng về sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và kiến trúc, Noble Crystal Riverside được định hướng phát triển như một quần thể "resort" 5 sao với hệ sinh thái tiện ích All-in-One cùng không gian cảnh quan ngập tràn cây xanh và mặt nước. Dự án dành hàng chục nghìn mét vuông cho hệ thống vườn nhiệt đới, hồ cảnh quan và các không gian thư giãn ngoài trời, kiến tạo một "ốc đảo xanh" biệt lập ngay trung tâm quận 7 cũ, TP.HCM.

Bao quanh 12 tòa tháp là hệ tiện ích nghỉ dưỡng đa tầng như: Đường dạo bộ, Khu vui chơi trẻ em, Bể bơi bốn mùa, Trung tâm chăm sóc sức khỏe, Gym, Yoga, Spa, Vườn treo Babylon, Cigar Lounge, Phòng sinh hoạt cộng đồng, Bể bơi vô cực, Cafe - nhà hàng rooftop, Vườn dạo bộ trên không đến các Tuyến phố thương mại sôi động….

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, việc chi ngàn tỷ phát triển các khu vườn nhiệt đới, vườn treo, bể bơi….sẽ giúp mang không gian cây xanh, mặt nước vào tận thềm căn hộ. Chỉ cần mở khung cửa ra là cư dân có thể ngắm trọn không gian khoáng đạt của sông Sài Gòn, sông Đồng Nai hay những khoảng xanh trong lòng dự án. 100% các căn hộ đều được tối ưu để tiếp cận ánh sáng tự nhiên, thông gió và cảnh quan, hạn chế tối đa không gian tối, mang đến trải nghiệm "chạm tay vào thiên nhiên" ngay giữa lòng đô thị.

Hệ tiện ích trên mái mở ra tầm view panorama khoáng đạt về phía sông Sài Gòn

Song song với đó, việc ứng dụng các giải pháp Smart Living tiên tiến với AI trong quản lý vận hành giúp dự án tiệm cận mô hình đô thị thông minh, nâng cao trải nghiệm sống và đáp ứng xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại.

Hiện tại, 2 tòa tháp Marina và Tide đã đi vào vận hành ổn định, các tòa tháp khác đang được đẩy mạnh triển khai. Khi quỹ đất ven sông ngày càng đắt giá và TP.HCM có chủ trương hạn chế phát triển chung cư cao tầng tại khu vực nội đô, những dự án sở hữu đồng thời lợi thế mặt nước, hạ tầng kết nối và quy hoạch bài bản như Noble Crystal Riverside dự báo sẽ trở thành tâm điểm của thị trường cao cấp.