Nhà ở xã hội - Dư địa tăng trưởng của Hải Phát trong chu kỳ mới

Nếu như giai đoạn trước, phân khúc cao cấp và nghỉ dưỡng từng là tâm điểm, thì hiện nay, nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền đang nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng mới của thị trường nhờ nhu cầu thực lớn cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Với những doanh nghiệp đã sớm đặt nền móng và tích lũy kinh nghiệm trong phân khúc này, cơ hội tăng trưởng được đánh giá là rất đáng kể trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.

Nhu cầu lớn, nguồn cung hạn chế

Theo nhiều tổ chức nghiên cứu, nhu cầu về nhà ở dành cho người thu nhập trung bình, người lao động trẻ và công nhân tại các đô thị lớn vẫn ở mức rất cao. Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ thương mại liên tục thiết lập mặt bằng mới trong những năm gần đây khiến khả năng tiếp cận nhà ở của phần lớn người dân ngày càng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tình trạng số lượng hồ sơ đăng ký vượt nhiều lần số căn hộ mở bán đã diễn ra tại nhiều dự án trong thời gian qua, phản ánh sức cầu rất lớn của phân khúc này.

Chính sách tạo động lực cho thị trường

Khác với giai đoạn trước, phát triển nhà ở xã hội hiện không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi cả nước. Song song với đó, hàng loạt cơ chế, chính sách mới liên tục được hoàn thiện theo hướng tháo gỡ khó khăn về pháp lý, quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn và thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp.

Việc Luật Nhà ở 2023 cùng các nghị định hướng dẫn đi vào thực thi được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng hơn, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, giai đoạn 2026 - 2030 có thể chứng kiến sự bứt phá của phân khúc nhà ở xã hội, tương tự như cách nhà ở thương mại từng trải qua chu kỳ tăng trưởng mạnh trong hơn một thập kỷ trước.

Lợi thế từ kinh nghiệm triển khai thực tế

Trong một thị trường mà kinh nghiệm triển khai và năng lực thực thi đóng vai trò quyết định, những doanh nghiệp đã có sản phẩm hiện hữu và được thị trường kiểm chứng được đánh giá sẽ nắm giữ lợi thế đáng kể.

Là một trong những doanh nghiệp sớm tham gia phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội, Hải Phát đã tạo dựng dấu ấn với dự án The Vesta tại Hà Đông với quy mô 8 Tòa nhà cao 18 tầng với hơn 2.000 căn hộ. Không chỉ ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao, dự án còn được đánh giá tích cực về chất lượng xây dựng, quy hoạch đồng bộ, không gian sống và hệ thống tiện ích dành cho cư dân.

Đặc biệt, năm 2018, dự án The Vesta do Hải Phát làm chủ đầu tư đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam ở hạng mục "Dự án nhà ở xã hội tốt nhất ". Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng khẳng định năng lực phát triển của Hải Phát trong phân khúc nhà ở xã hội, đồng thời tạo dựng nền tảng thương hiệu cho chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (đứng thứ hai từ bên phải qua) nhận giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018 - hạng mục Nhà ở xã hội tốt nhất

Theo giới phân tích, việc sở hữu kinh nghiệm triển khai thành công The Vesta mang lại cho Hải Phát nhiều lợi thế cạnh tranh, từ khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, quản trị chi phí, cho tới kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý và vận hành dự án sau khi bàn giao.

Định hướng mở rộng quỹ Dự án nhà ở xã hội

Sau dấu ấn từ dự án nhà ở xã hội The Vesta, Hải Phát tiếp tục xác định phân khúc này là một trong những "mảnh ghép" phát triển trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở giá phù hợp ngày càng gia tăng và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được đẩy mạnh, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quỹ dự án nhằm đón đầu dư địa tăng trưởng của thị trường.

Được biết, mới đây Tập đoàn Hải Phát đã ký kết thỏa thuận (MOU) hợp tác đầu tư và phát triển toàn diện Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội với một đối tác. Theo thông tin ban đầu, được biết Dự án nhà ở xã hội này có quy mô lên đến 19,81 ha, tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, cung cấp cho thị trường khoảng gần 3.000 căn hộ. Cùng với đó là quỹ nhà ở thương mại tương 20%. Dự án dự kiến được triển khai ngay trong nửa cuối năm 2026. Thời gian ra mắt sản phẩm dự kiến quý 3/2027. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược gia tăng hiện diện của Hải Phát tại phân khúc nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà ở xã hội đang nổi lên như một phân khúc giàu tiềm năng nhờ nhu cầu thực lớn, nguồn cầu ổn định và sự đồng hành mạnh mẽ từ các chính sách của Chính phủ. Từ góc nhìn của thị trường vốn, đây được đánh giá là phân khúc có khả năng tạo ra dòng doanh thu bền vững, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất, năng lực phát triển dự án và kinh nghiệm triển khai thực tế.

Với nền tảng được tạo dựng từ thành công của The Vesta cùng việc liên tục mở rộng danh mục dự án, Hải Phát đang từng bước định vị vị thế tại phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

Không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ, chiến lược này còn được đánh giá sẽ tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững cho Hải Phát, qua đó mang lại dư địa tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Một tin vui nữa đến với Hải Phát là mới đây ngày 22/06/2026, Hải Phát đã công bố thông tin sẽ tất toán lô trái phiếu cuối cùng vào ngày 30/06/2026 với mệnh giá gốc là 500 tỷ cùng với tiền lãi gần 50 tỷ. Động thái này cho thấy Hải Phát quyết tâm tất toán toàn bộ dư nợ trái phiếu theo kế hoạch đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 mới đây.