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Đẹp ngỡ ngàng phối cảnh "hoa sen giữa biển" trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

| | Bất động sản

Phối cảnh tuyến vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu thu hút sự chú ý với điểm nhấn là hình ảnh hoa sen khổng lồ giữa biển.

Phương án thiết kế cầu ở dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (đại diện), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14 km.

Điểm đầu dự án nằm tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị Cần Giờ, xã Cần Giờ, TP.HCM, trong khi điểm cuối kết nối với nút giao đường Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 thuộc phường Tam Thắng, TP Vũng Tàu.

Phối cảnh tuyến dự án vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu (Ảnh: VinGroup)

Điểm đặc biệt khiến dự án gây chú ý không chỉ nằm ở quy mô đầu tư gần 93.200 tỷ đồng mà còn ở phương án kiến trúc mang hình tượng hoa sen giữa biển.

Theo phối cảnh được công bố, tại khu vực cầu vượt biển xuất hiện cụm kiến trúc mô phỏng những cánh sen vươn lên giữa đại dương, tạo thành điểm nhấn nổi bật trên toàn tuyến. Ở góc nhìn từ trên cao, hai đầu kết nối giữa Cần Giờ và Vũng Tàu cũng được thiết kế theo hình hoa sen cách điệu, tạo nên sự đồng nhất về mặt cảnh quan.

Phối cảnh hình hoa sen độc đáo. (Ảnh: VinGroup)

Theo phương án này, công trình có thể trở thành một biểu tượng mới của vùng biển phía Nam, tương tự như cách nhiều cây cầu nổi tiếng trên thế giới đã vượt ra khỏi vai trò hạ tầng giao thông đơn thuần để trở thành điểm đến du lịch và dấu ấn đô thị.

Theo đề xuất, tuyến vượt biển gồm đường dẫn dài khoảng 1,9 km, cầu vượt biển dài khoảng 8 km, đoạn kết nối từ cầu vào hầm dài 295 m và hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km.

Riêng phần hầm bao gồm hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín dài 430 m và hầm hở dài 420 m. Mặt cắt ngang cầu rộng khoảng 26,25 m, trong khi phần đường có bề rộng khoảng 34,5 m.

Phương án thiết kế cầu ở dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. (Ảnh: VinGroup)

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được tính toán khoảng 93.200 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 57.698 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 3.238 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT với thời gian triển khai khoảng 7 năm. Giai đoạn xây dựng dự kiến diễn ra từ năm 2026 đến năm 2029, sau đó TP.HCM sẽ thực hiện thanh toán hợp đồng trong khoảng 3 năm kể từ khi công trình hoàn thành và bàn giao.

Theo UBND TP.HCM, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục kết nối trực tiếp giữa TP.HCM với Vũng Tàu, giảm phụ thuộc vào các tuyến giao thông hiện hữu.

Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai khu vực dự kiến chỉ còn khoảng 10 phút, góp phần thúc đẩy phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cũng như giảm tải cho Quốc lộ 51.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án lớn như cầu Cần Giờ, đường sắt Cần Giờ - Bến Thành, mở rộng đường Rừng Sác hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai, tuyến vượt biển này được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới hạ tầng liên kết vùng của khu vực Đông Nam Bộ.

Hân Dao

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