"Người khổng lồ" công nghệ Trung Quốc chi 100 triệu USD: Xây khu lưu trú 4.800 chỗ cho chuyên gia và người lao động tại Bắc Ninh

Phối cảnh Dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek.

Sáng 29/6, Công ty TNHH Công nghệ thông minh Goertek Vina tổ chức lễ khởi công Dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, được xây dựng trên địa bàn phường Nam Sơn với tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m2. Công trình gồm một tòa nhà cao 11 tầng, bố trí 1.328 phòng lưu trú, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.800 cán bộ, chuyên gia và người lao động đang làm việc tại Goertek.

Ngoài khu lưu trú, dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích như siêu thị, khu dịch vụ ăn uống, mua sắm và các dịch vụ phục vụ đời sống hằng ngày, hướng tới hình thành hệ sinh thái tiện ích đồng bộ ngay trong khu công nghiệp.

Theo ông George, Tổng Giám đốc Goertek Vina, cùng với sự mở rộng quy mô sản xuất, số lượng nhân sự của doanh nghiệp không ngừng tăng lên. Việc đầu tư khu lưu trú hiện đại nhằm tạo môi trường sống tiện nghi, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Goertek cho biết sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án, bảo đảm chất lượng và tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý I/2028.

Phối cảnh Dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh phát triển công nghiệp, tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống cho chuyên gia và người lao động.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá việc Goertek tiếp tục đầu tư dự án mới cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại Bắc Ninh. Theo ông, dự án không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người lao động mà còn nâng cao sức hấp dẫn của địa phương trong thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý các KCN và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình triển khai dự án. "Việc gì có lợi cho phát triển, đúng quy định pháp luật thì phải chủ động thúc đẩy, không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp chờ đợi", ông nhấn mạnh.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh đề nghị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Goertek là một trong những doanh nghiệp FDI lớn tại Bắc Ninh, chuyên sản xuất các thiết bị điện tử và là đối tác tham gia chuỗi cung ứng của Apple. Việc doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vị thế của Bắc Ninh là trung tâm sản xuất điện tử và công nghệ cao của Việt Nam.

Goertek là tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc, thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ. Doanh nghiệp hiện là một trong những nhà cung ứng lớn cho nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu, nổi bật ở các sản phẩm âm thanh, thiết bị đeo thông minh, thực tế ảo (VR/AR) và điện tử tiêu dùng.

