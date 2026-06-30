Siêu sân bay lớn nhất miền Bắc đón tin vui: Hơn 1.400 hộ dân bàn giao mặt bằng chỉ sau 38 ngày

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang ghi nhận những kết quả đáng chú ý khi địa phương cơ bản hoàn thành việc di dời các hộ dân trong khu vực APEC, tạo quỹ đất sạch để triển khai các hạng mục trọng điểm của dự án.

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Gia Bình tổ chức, địa phương đã hoàn thành lập phương án bồi thường đối với 100% diện tích đất ngoài khu dân cư và đạt hơn 52% đối với đất ở.

Một trong những kết quả nổi bật là việc hoàn thành di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ dân chỉ trong 35 ngày, từ 20/1 đến 25/2/2026. Cùng thời gian này, khoảng 1.400 ngôi mộ thuộc các dự án khác trên địa bàn cũng được hoàn tất việc di dời.

Đáng chú ý, việc di chuyển các hộ dân tại 4 thôn nằm trong ranh APEC gồm: Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn được thực hiện trong thời gian ngắn (38 ngày) nhưng bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, đoàn thể và địa phương, hơn 1.400 hộ dân đã hoàn thành việc di chuyển người và tài sản, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo các mốc thời gian đã đề ra. Đến nay, cơ bản 100% số hộ dân thuộc diện phải di dời đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục trọng điểm của dự án.

Sân bay Gia Bình có tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 162.000 tỷ đồng, với diện tích khoảng 1.960 ha, là sân bay lớn thứ hai Việt Nam.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đang đẩy nhanh việc bố trí tái định cư cho người dân. Công tác đăng ký, xét duyệt và bốc thăm đất tái định cư được thực hiện công khai theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Ngoài vấn đề mặt bằng, các chính sách hỗ trợ đời sống, hỗ trợ tạm cư, đào tạo nghề và chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai đồng bộ. Địa phương đồng thời thực hiện việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, di chuyển và bảo quản các công trình tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng dự án.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Ông cho rằng những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát các phần việc còn lại, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, chủ động phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng ngoài khu vực APEC, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.