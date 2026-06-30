M Riverside Danang – Tâm điểm sống mới bên sông Hàn, nơi hội tụ tinh hoa Đà Nẵng

Mặt tiền sông Hàn – nơi hội tụ tinh hoa đô thị Đà Nẵng

Trong cấu trúc phát triển của Đà Nẵng, sông Hàn không chỉ là yếu tố cảnh quan, mà còn là trục trung tâm định hình diện mạo đô thị. Dọc theo dòng sông này là nơi tập trung hàng loạt công trình biểu tượng và không gian đặc trưng như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn, công viên APEC, bảo tàng Chăm, cùng các tuyến phố du lịch – thương mại sôi động kết nối thẳng ra bãi biển Mỹ Khê. Đây cũng là khu vực diễn ra các sự kiện quy mô lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF và các hoạt động văn hóa – giải trí đặc sắc, thu hút lượng lớn du khách mỗi năm.

M Riverside Danang tọa lạc trên khu đất rộng 1.853,25 m2, gồm ba mặt tiền đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, ngay sông Hàn (cách 300m đến cầu Rồng), đồng thời nằm trên cung đường kết nối liên hoàn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Đây được xem là một trong những trục phát triển chiến lược, nơi hội tụ đồng thời các giá trị về cảnh quan, giao thương và trải nghiệm đô thị.

Từ M Riverside Danang, hệ sinh thái tiện ích trọng điểm của Đà Nẵng được hội tụ trong bán kính di chuyển ngắn, tạo nên một nhịp sống liền mạch ngay giữa trung tâm đô thị. Chỉ 5-10 phút từ dự án, cư dân có thể tiếp cận các biểu tượng nổi bật như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý – những điểm kết nối huyết mạch và cũng là dấu ấn kiến trúc đặc trưng của thành phố. Không gian công cộng và văn hóa hiện hữu ngay kề cận với công viên APEC, bảo tàng Chăm, cùng các tuyến phố ven sông sôi động – nơi diễn ra các sự kiện lớn và hoạt động giải trí về đêm.

Ở hướng kết nối ra biển, trục Võ Văn Kiệt đưa cư dân nhanh chóng tiếp cận bãi biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, đồng thời liên kết trực tiếp với chuỗi resort, khách sạn cao cấp và các tiện ích du lịch ven biển. Trong khi đó, khu vực trung tâm hành chính, các trung tâm thương mại, bệnh viện và hệ thống giáo dục cũng nằm trong phạm vi vài phút di chuyển, đảm bảo đầy đủ nhu cầu sống, làm việc và chăm sóc sức khỏe.

Sự hiện diện của một hệ tiện ích đa dạng, từ hành chính, thương mại, văn hóa đến du lịch – giải trí, giúp M Riverside Danang không chỉ là nơi an cư thuận tiện, mà còn là điểm kết nối trực tiếp với toàn bộ nhịp sống năng động của Đà Nẵng.

Quan trọng hơn, khu vực ven sông Hàn đang được định hướng trở thành trung tâm tài chính – thương mại – giải trí mang tầm vóc quốc tế, thu hút dòng vốn, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước.

Biểu tượng sống Work – Live - Resort mới bên sông – đón đầu chu kỳ tăng trưởng của đô thị

Trên nền tảng vị trí đó, M Riverside Danang được phát triển như một tổ hợp bất động sản tích hợp sống – làm việc – nghỉ dưỡng (Work – Live – Resort), phù hợp với nhịp sống hiện đại và xu hướng dịch chuyển của các đô thị quốc tế.

Mô hình Work – Live – Resort được triển khai như một chuẩn sống toàn cầu, đặc biệt phù hợp với Đà Nẵng – nơi vừa là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu, vừa thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia và doanh nhân thế giới khi trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một không gian có thể đồng thời đáp ứng làm việc, sinh hoạt và thư giãn ngày càng trở nên rõ nét.

Dự án có quy mô khu đất 1.853,25 m2, cao 25 tầng, cung cấp 312 căn hộ thương mại với cơ cấu sản phẩm đa dạng, kết hợp giữa không gian lưu trú, làm việc và hệ tiện ích chuẩn resort. Toàn bộ được tổ chức trong một cấu trúc đồng bộ, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi và linh hoạt.

Tại M Riverside Danang, không gian làm việc, sinh hoạt và nghỉ dưỡng được tích hợp trong cùng một hệ tiện ích. Dự án bố trí các khu làm việc hiện đại, kết hợp với hệ căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng và tầm nhìn hướng sông. Xen kẽ là các tiện ích như hồ bơi, gym-yoga, khu thư giãn, không gian ẩm thực và giải trí, giúp hình thành một nhịp sống cân bằng ngay tại nơi ở.

M Riverside Danang được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Trong khi đó, Kyoritsu Maintenance Việt Nam – kế thừa kinh nghiệm lâu đời trong vận hành khách sạn và lưu trú quốc tế. Sự kết hợp này mang đến cho M Riverside Danang nền tảng phát triển vững chắc cùng định hướng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự xuất hiện của dự án được xem như một dấu mốc mới trong hành trình nâng tầm không gian sống ven sông của Đà Nẵng – nơi những giá trị cảnh quan, kinh tế và phong cách sống hội tụ, tạo nên một chuẩn mực mới cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Website: https://Mriverside.vn

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