Hồ thủy điện lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam sắp trở thành Khu du lịch quốc gia, mục tiêu đón hơn 1 triệu lượt khách/năm

Thủy điện Sơn La.

Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đang đứng trước cơ hội trở thành Khu du lịch quốc gia mới của Việt Nam sau khi được đưa vào danh mục các khu vực có tiềm năng phát triển trong quy hoạch du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mới đây, đoàn công tác tỉnh Sơn La do ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã khảo sát thực tế tình hình phát triển du lịch, năng lượng và giao thông trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực thượng lưu cầu Pá Uôn, thuộc địa bàn các xã Quỳnh Nhai, Mường Giôn và Mường Chiên nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cũng như những khó khăn trong quá trình khai thác lợi thế của vùng hồ.

Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt tháng 6/2025, vùng hồ Sơn La được xác định là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2030, khu du lịch đón 1,3 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 6.800 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành trên 50% các điều kiện để công nhận vùng lòng hồ thủy điện Sơn La là Khu du lịch quốc gia, hướng tới hoàn thành đầy đủ các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia vào năm 2035.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa (Ảnh: UBND tỉnh Sơn La).

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, đặc biệt là các quy định liên quan đến đất đai, giao thông đường thủy, quản lý phương tiện thủy nội địa và điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và các công trình phụ trợ nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí công nhận Khu du lịch quốc gia. Trong đó, khu vực lòng hồ Quỳnh Nhai được xác định là địa bàn trọng điểm cần tập trung đầu tư để tạo động lực phát triển cho toàn vùng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa phát triển năng lượng tái tạo và phát triển du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Đồng chí nhấn mạnh, không vì mục tiêu phát triển trước mắt mà ảnh hưởng đến không gian, tiềm năng phát triển du lịch lâu dài; đồng thời nghiên cứu phương án bố trí các dự án điện mặt trời nổi theo hướng tập trung, tối ưu diện tích mặt nước, bảo đảm thông thoáng các tuyến giao thông đường thủy, giữ gìn cảnh quan và tạo điều kiện khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch trọng điểm. Đối với những nội dung còn vướng mắc, giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Được khánh thành vào cuối năm 2012, Nhà máy Thủy điện Sơn La là một trong những công trình năng lượng trọng điểm quốc gia và hiện nằm trong nhóm hai nhà máy thủy điện có quy mô lớn nhất Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Công trình gồm 6 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm trên 10 tỷ kWh, tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Thời điểm đưa vào vận hành, nhà máy từng đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng điện của cả nước.