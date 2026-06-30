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Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội

| | Bất động sản

Sau chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP Hà Nội, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai trị giá khoảng 9.590 tỷ đồng đang tăng tốc thi công trên nhiều mũi. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành trong quý I/2027.

 
Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 1.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 2.

Tuyến đường dài khoảng 21,7 km, từ phường Yên Nghĩa đến xã Xuân Mai, được thiết kế với mặt cắt ngang 50-60 m, vận tốc 80-100 km/h. Tổng mức đầu tư, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, khoảng 9.590 tỷ đồng.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 3.

Ngày 28/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án, yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, đồng thời bàn giao mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công trong tháng 7.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 4.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 5.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 6.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng thời gian gần đây đã có chuyển biến tích cực. Các phường Phú Lương, Kiến Hưng, Dương Nội đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; các địa phương còn lại đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 7.

Trên các đoạn đã có mặt bằng sạch, nhà thầu đồng loạt triển khai thi công hệ thống thoát nước, xử lý nền đất, đắp nền đường và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 8.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 9.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 10.

Tại công trường cầu Mai Lĩnh, nhiều mũi thi công được triển khai liên tục. Phần kết cấu chính của cầu đang bám sát tiến độ, trong khi hạng mục cọc khoan nhồi vẫn được triển khai đồng thời.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 11.

Khi hoàn thành, Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành trên trục cửa ngõ phía Tây Thủ đô, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027.

Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội- Ảnh 12.

Bản đồ vị trí thi công dự án. Ảnh: Google Maps.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

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