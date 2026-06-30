Đại công trường Quốc lộ 6 gần 9.600 tỷ đồng tăng tốc sau lệnh 'chốt' tiến độ của Hà Nội

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng thời gian gần đây đã có chuyển biến tích cực. Các phường Phú Lương, Kiến Hưng, Dương Nội đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; các địa phương còn lại đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng.