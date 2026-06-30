Sun Festo Town và tầm nhìn độc bản giữa “kinh đô lễ hội”

Tầm nhìn căn hộ: thước đo chất lượng sống

Trong phân khúc bất động sản hạng sang, tầm nhìn được xác định là thước đo mới của chất lượng sống. Nếu trước đây, sự xa xỉ được nhận diện qua vị trí trung tâm, diện tích rộng hay bộ sưu tập tiện ích đắt giá, thì ngày nay, tầng lớp tinh anh lại dành sự quan tâm ngày càng lớn cho những giá trị "chữa lành": cảm xúc, sức khỏe tinh thần và khả năng tái tạo năng lượng.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, những không gian sở hữu tầm nhìn hướng biển, mặt nước hoặc công viên sẽ mang lại cảm giác thư giãn, cải thiện trạng thái tinh thần và gia tăng "chỉ số hạnh phúc". Trong khi đó, dưới góc độ đầu tư, lợi thế về tầm nhìn cũng được xem là một yếu tố tạo nên giá trị bền vững của bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo báo cáo Waterfront Index của Knight Frank, các bất động sản sở hữu vị trí hướng biển, cận sông có giá cao hơn tới 40% so với các sản phẩm thông thường nhờ tính khan hiếm, khả năng nâng tầm trải nghiệm sống và sức hấp dẫn ổn định đối với nhóm khách hàng cao cấp. Tại các đô thị hàng đầu như Monaco, Singapore hay New York, những căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng biển hoặc công viên biểu tượng thường duy trì thanh khoản tốt và khả năng giữ giá qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn công trình biểu tượng Marina Bay Sands (Singapore) luôn có giá trị cao.

Song song với đó, một xu hướng đáng chú ý khác cũng đang hình thành trong giới đầu tư. Nếu trước đây, "view chữa lành" thường gắn liền với các khu nghỉ dưỡng biệt lập, tách khỏi nhịp sống đô thị, thì ngày nay, ngày càng nhiều người mong muốn được tận hưởng đồng thời cả hai trạng thái: năng lượng sôi động của một điểm đến giàu trải nghiệm nhưng vẫn có không gian riêng để tái tạo thân - tâm - trí.

Và tại Bãi Cháy, phân khu Sun Festo Town thuộc "kinh đô lễ hội" Sun Elite City được xem là một trong những dự án tiên phong hiện thực hóa khái niệm sống mới này, nhờ kiến tạo những căn hộ sở hữu hai lớp tầm nhìn giàu giá trị cảm xúc.

Sun Festo Town: sống giữa kỳ quan và lễ hội

Tọa lạc tại vị trí được ví như "ngã tư giao thương" của Sun Elite City, ba tòa tháp The Festo nằm ngay giao điểm giữa trục Kỳ quan và trục Quảng trường - nơi hội tụ dòng khách cùng những trải nghiệm và nhịp sống sôi động bậc nhất Bãi Cháy.

Sun Festo Town tọa lạc tại vị trí trung tâm Sun Elite City mở ra tầm nhìn đa sắc thái. Ảnh minh họa: Sun Property.

Chính vị trí trung tâm này mang đến cho cư dân một đặc quyền hiếm gặp trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng: sở hữu đồng thời hai lớp tầm nhìn mang sắc thái khác biệt nhưng bổ trợ tinh tế.

Một phía căn hộ hướng về biển xanh và vịnh di sản Hạ Long. Từ ban công, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng ngàn đảo đá vôi trên mặt nước, quan sát sự thay đổi tinh tế của sắc biển theo từng thời khắc trong ngày hay đón những tia nắng đầu tiên len qua màn sương sớm trên vịnh.

Đó không đơn thuần là một khung cảnh để thưởng lãm. Với nhiều người, việc bắt đầu ngày mới bằng một tầm nhìn khoáng đạt hướng thiên nhiên tựa như một liệu pháp thị giác tự nhiên, giúp giải tỏa áp lực, điều hòa cảm xúc và tái tạo nguồn năng lượng tích cực sau những giờ phút tất bật.

Nếu một bên là vẻ đẹp tĩnh tại của kỳ quan thiên nhiên thế giới, thì bên còn lại sẽ mở ra một bức tranh hoàn toàn khác - nơi nhịp sống lễ hội sôi động 24/7. Từ căn hộ The Festo, cư dân có thể phóng tầm mắt xuống Công viên Lễ hội do Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế, cảm nhận không gian "chữa lành" của cây xanh, mặt nước cùng dòng người đổ về vui chơi, mua sắm, hay thưởng thức các show diễn nghệ thuật tại quảng trường Sun Carnival và đại lộ ánh sáng…

Không gian thơ mộng tại công viên Lễ hội. Ảnh minh họa: Sun Property.

Sự cộng hưởng giữa hai trạng thái tưởng như đối lập: một bên là thiên nhiên khoáng đạt, một bên là nguồn năng lượng tích cực của đô thị tạo nên tầm nhìn kép và giá trị khác biệt tại Sun Festo Town.

"Điều thuyết phục tôi ở Sun Festo Town là giá trị của tầm nhìn. Một căn hộ có thể ngắm biển vào buổi sáng và thưởng thức nhạc nước, show diễn vào buổi tối không chỉ mang lại trải nghiệm sống khác biệt, mà còn tạo lợi thế rõ rệt khi khai thác lưu trú", nhà đầu tư Hoàng Thị Hà chia sẻ.

Bầu không khí lễ hội xung quanh căn hộ Sun Festo Town. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đầy cạnh tranh, Sun Festo Town không chỉ sở hữu lợi thế về tiện ích và vị trí, mà còn lựa chọn một cách tiếp cận tinh tế hơn: kiến tạo giá trị từ những trải nghiệm cảm xúc. Đó là đặc quyền dành cho chủ nhân sở hữu căn hộ cao cấp tại trung tâm "kinh đô lễ hội" đang từng bước định hình diện mạo mới cho thủ phủ du lịch hàng đầu miền Bắc.