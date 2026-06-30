QueenLand Group thắng lớn tại VARS Awards 2026

Ngày 26-27/6/2026, tại Cần Thơ, Lễ vinh danh Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam – VARS Awards 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà môi giới tiêu biểu trên cả nước.

VARS Awards là giải thưởng uy tín do Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, nhà lãnh đạo và môi giới có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển minh bạch, chuyên nghiệp của thị trường.

Nội lực doanh nghiệp được khẳng định qua giai đoạn thanh lọc thị trường

Vượt qua hàng loạt tiêu chí đánh giá khắt khe về năng lực, uy tín, hiệu quả kinh doanh và giá trị đóng góp cho ngành, Công ty Cổ phần Tập đoàn QueenLand (QueenLand Group) tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại VARS Awards 2026.

Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Môi giới Bất động sản Việt Nam

Theo đó, QueenLand Group được vinh danh trong "Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Môi giới Bất động sản Việt Nam". Cùng với đó, Doanh nhân Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc QueenLand Group cũng được xướng tên tại hạng mục "Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng Bất động sản Việt Nam".

Đáng chú ý, đây là năm thứ ba liên tiếp QueenLand Group và Doanh nhân Nguyễn Thanh Tâm cùng giành được hai giải thưởng danh giá này. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, khẳng định năng lực điều hành nhạy bén của ban lãnh đạo.

Doanh nhân Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc QueenLand Group nhận giải thưởng Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng Bất động sản Việt Nam

Bên cạnh những giải thưởng dành cho doanh nghiệp và lãnh đạo, đội ngũ nhân sự của QueenLand Group cũng ghi dấu ấn với hàng loạt cá nhân được vinh danh.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Đông, Chuyên viên Kinh doanh; ông Phạm Đình Tân, Giám đốc Kinh doanh và bà Phan Thanh Huyền, Giám đốc Dự án/Giám đốc Kinh doanh được nhận danh hiệu Nhà Môi giới xuất sắc; ông Đỗ Đăng Quang và bà Cao Thị Vân đều là Giám đốc Kinh doanh được nhận danh hiệu Nhà Môi giới tiêu biểu.

Điều này phản ánh một thực tế trong ngành dịch vụ bất động sản, lợi thế cạnh tranh ngoài việc đến từ thương hiệu, còn được tạo dựng bởi đội ngũ nhân sự có chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và khả năng tư vấn chuyên sâu.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trải qua quá trình sàng lọc mạnh mẽ giai đoạn 2023 - 2025, nhiều doanh nghiệp môi giới phải thu hẹp quy mô hoặc tái cấu trúc hoạt động để thích nghi với những biến động của chu kỳ thị trường. Tuy nhiên, QueenLand Group vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, từng bước mở rộng hệ thống và khẳng định vị thế là đối tác phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư lớn trên cả nước.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, giai đoạn thanh lọc vừa qua được xem là "phép thử" khắc nghiệt đối với các doanh nghiệp môi giới. Chỉ những đơn vị sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược dài hạn và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản mới đủ khả năng duy trì sức cạnh tranh.

Chính trong bối cảnh đó, việc QueenLand Group ba năm liên tiếp được vinh danh tại VARS Awards càng cho thấy năng lực nội tại của doanh nghiệp không đến từ yếu tố thời điểm mà được xây dựng trên nền tảng quản trị bài bản.

Chuyên nghiệp hoá "nghề" môi giới bất động sản

Tại VARS Broker Forum 2026 diễn ra trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chuyên gia cũng nhận định thị trường đang bước vào một "thế trận mới" của dòng tiền. Nguồn vốn đầu tư ngày càng ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín và phân phối bởi những đơn vị môi giới chuyên nghiệp.

Vì vậy, đằng sau những thành tích ấn tượng là chiến lược phát triển nguồn nhân lực được QueenLand Group kiên định theo đuổi nhiều năm qua. Doanh nghiệp xác định con người là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh lâu dài, bởi trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, giá trị thương hiệu chỉ thực sự được khẳng định khi song hành với đội ngũ tư vấn có chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và khả năng đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình đầu tư.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh của QueenLand Group

Chia sẻ sau lễ trao giải, bà Nguyễn Thanh Tâm cho biết, những danh hiệu mà doanh nghiệp đạt được là thành quả của cả tập thể trong suốt quá trình kiên trì theo đuổi các giá trị cốt lõi.

"Trong suốt giai đoạn thị trường biến động vừa qua, chúng tôi đã chọn con đường khó khăn hơn là không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn mà tập trung đầu tư vào chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình và chuyển đổi số toàn diện. Đối với QueenLand Group, môi giới bất động sản là sứ mệnh định vị và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng", bà Tâm nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch QueenLand Group, các giải thưởng tại VARS Awards 2026 sẽ là động lực để QueenLand Group tiếp tục nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, gia tăng chất lượng dịch vụ và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Xa hơn một mùa giải thưởng, thành công tại VARS Awards 2026 còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới, nơi doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong quá trình chuyên nghiệp hóa ngành môi giới bất động sản Việt Nam.

Tập thể cán bộ nhân viên QueenLand Group đồng lòng hướng tới giai đoạn phát triển mới, tiên phong chuyên nghiệp hóa ngành môi giới bất động sản

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Công ty Cổ phần Tập đoàn QueenLand (QueenLand Group)

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