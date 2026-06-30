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Batdongsan.com.vn đẩy mạnh Tin đăng video

| | Bất động sản

Batdongsan.com.vn đẩy mạnh Tin đăng video

Batdongsan.com.vn nâng trải nghiệm người dùng bằng Tin đăng video - Tính năng cho phép "tham quan" bất động sản ngay trên màn hình.

Tin đăng Video đưa trải nghiệm xem nhà lên môi trường số

Sau hai thập kỷ đồng hành cùng thị trường, Batdongsan.com.vn đã phát triển từ một cổng thông tin bất động sản thành nền tảng công nghệ với hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhiều nhóm nhu cầu: người tìm mua, tìm thuê; nhà môi giới; chủ nhà; sàn giao dịch; chủ đầu tư và các đối tác trong ngành.

Batdongsan.com.vn hiện có hơn 7 triệu người dùng thường xuyên, 70,5 triệu lượt xem trang và hàng triệu tin đăng mỗi tháng.

Sản phẩm nổi bật của nền tảng trong năm 2026 là tính năng Tin đăng Video, chính thức ra mắt từ tháng 5-2026. Đây là bước tiến tiếp theo trong nỗ lực chuẩn hóa chất lượng tin đăng của Batdongsan.com.vn.

Batdongsan.com.vn đẩy mạnh Tin đăng video- Ảnh 1.

Tính năng "Tin đăng video" trên Batdongsan.

Với người tìm nhà, video mang lại cái nhìn thực tế và đa chiều về cấu trúc, diện tích và cách bố trí không gian. Mỗi Tin đăng Video còn tích hợp các dữ liệu quan trọng như giá, diện tích, vị trí và tiện ích xung quanh, thuận tiện cho việc so sánh và sàng lọc.

Với nhà môi giới, Tin đăng Video là công cụ hỗ trợ kinh doanh thiết thực. Các tin có video được ưu tiên hiển thị ở đầu trang và trong khu vực riêng "Video Zone", qua đó tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Người tìm nhà cũng có xu hướng dừng lại lâu hơn ở các tin có video, nên những liên hệ phát sinh thường đến từ khách hàng đã thực sự quan tâm, giúp môi giới tiết kiệm thời gian và tăng khả năng chốt giao dịch.

Cùng với huy hiệu "Môi giới chuyên nghiệp", việc duy trì những video chỉn chu giúp nhà môi giới xây dựng thương hiệu cá nhân và độ nhận diện bền vững.

Tiếp nối Lịch sử giá, Tin đăng xác thực và Bản đồ nhà đất, sự ra đời của Tin đăng Video một lần nữa cho thấy hướng đi nhất quán của Batdongsan.com.vn: đẩy mạnh công nghệ để minh bạch hóa thông tin, nâng trải nghiệm cho người dùng và gia tăng hiệu quả cho môi giới, chủ nhà.

PropTech số 1 trong tâm trí người tìm kiếm bất động sản Việt Nam

Batdongsan.com.vn vừa được vinh danh là "Đơn vị dẫn đầu phát triển Nền tảng Công nghệ cho Môi giới bất động sản, Khách hàng", tại giải thưởng VARS Awards 2026 do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Giải thưởng là sự ghi nhận từ cộng đồng chuyên ngành dành cho những đóng góp trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch hóa thông tin và nâng cao hiệu quả giao dịch bất động sản.

Tháng 3/2026 vừa qua, Batdongsan.com.vn cũng được Kantar - công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, xác nhận là nền tảng công nghệ bất động sản (PropTech) số 1 trong tâm trí người dùng tại Việt Nam.

Kết luận này dựa trên báo cáo "Đánh giá sức khỏe thương hiệu của nền tảng bất động sản" thực hiện vào tháng 2/2026, gồm 500 cuộc phỏng vấn trực tuyến với những người từ 18 đến trên 65 tuổi, đã mua hoặc thuê bất động sản trong 3 tháng gần đây, hoặc có ý định trong 6 tháng tới

Những thành tựu này nối dài chuỗi ghi nhận uy tín của Batdongsan.com.vn. Năm 2025, nền tảng từng được vinh danh "Top 1 Thương hiệu Công nghệ bất động sản Việt Nam" tại VARS AWARDS 2025. Trước đó, Kantar cũng công bố Batdongsan.com.vn là "Nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam" theo kết quả nghiên cứu thị trường thực hiện tháng 10/2024.

Ông Bạch Dương – Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ: "Ghi nhận từ Kantar và VARS thể hiện sự tin tưởng của người dùng và sự đánh giá của cộng đồng nghề nghiệp. Với Batdongsan.com.vn, đây không chỉ là danh hiệu, mà là cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và chất lượng sản phẩm để mỗi hành trình tìm kiếm, mua bán, cho thuê bất động sản trở nên minh bạch, an tâm và hiệu quả hơn".

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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