Cận cảnh 8 dự án trọng điểm khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác
Theo Lương Ý/VTC News |
30-06-2026 - 18:58 PM |
Bất động sản
Hơn 253.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho 8 dự án trọng điểm đồng loạt khởi công dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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