Thị trường văn phòng Hà Nội dịch chuyển theo "dấu chân" của lực lượng lao động

Văn phòng hạng A chiếm ưu thế và tập trung tại khu vực phía Tây và Nội thành Hà Nội. (Ảnh: MarketTimes).

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gia tăng, chiến lược lựa chọn văn phòng của doanh nghiệp đang dần thay đổi. Trước đây, việc lựa chọn địa điểm chủ yếu dựa trên khả năng tiếp cận khách hàng, chi phí và nguồn vốn. Tuy nhiên, áp lực giữ chân nhân tài đang từng bước định hình lại cách tiếp cận này, khiến việc lựa chọn văn phòng trở thành một yếu tố chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ thu hút nhân sự.

Theo báo cáo về chiến lược của khách thuê toàn cầu tháng 6/2026 từ Savills World Research, 74% doanh nghiệp trên toàn cầu đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng phù hợp. Trong bối cảnh đó, bài toán giữ chân nhân tài ngày càng trở thành ưu tiên của doanh nghiệp, kéo theo sự thay đổi trong cách đánh giá và lựa chọn không gian làm việc. Bên cạnh vị trí và chi phí thuê, khả năng tiếp cận nguồn nhân lực cũng như các yếu tố góp phần nâng cao chất lượng sống của người lao động đang được xem xét nhiều hơn trong quá trình lựa chọn văn phòng.

Báo cáo của Savills cũng chỉ ra rằng tại nhiều trung tâm kinh tế lớn, chi phí nhà ở đang tăng nhanh hơn thu nhập, khiến khả năng chi trả, thời gian di chuyển và chất lượng sống trở thành những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nơi ở và làm việc của lực lượng lao động chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các khu vực có khả năng kết nối giao thông thuận tiện, thời gian di chuyển hợp lý và hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu hằng ngày của nhân viên.

Xu hướng này cũng đang mở rộng cách nhìn về văn phòng xanh, hướng tới một hệ sinh thái làm việc toàn diện, nơi môi trường văn phòng được kết nối với hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm của người lao động cả trong và ngoài giờ làm việc. Đồng thời, các khu vực phát triển theo mô hình tích hợp giữa nơi ở, nơi làm việc và tiện ích (live - work - play) cũng đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ doanh nghiệp. Theo Savills, những địa điểm có khả năng kết nối tốt, chất lượng sống cao và điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực thuận lợi đang ngày càng trở thành lựa chọn trong chiến lược mở rộng hoặc tái định vị văn phòng.

Tại Hà Nội, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thị trường văn phòng tiếp tục đón nhận nguồn cung chất lượng cao. Theo Savills, đến năm 2028, 20 dự án dự kiến bổ sung khoảng 403.000 m² nguồn cung mới, trong đó hạng A chiếm ưu thế và tập trung tại khu vực phía Tây và Nội thành, với nguồn bổ sung hạn chế tại khu vực Trung tâm, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang nguồn cung chất lượng cao và phân tán hơn.

Theo ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội, giá thuê và vị trí vẫn là hai yếu tố then chốt đối với khách thuê tại Hà Nội khi lựa chọn văn phòng. Tuy nhiên, định nghĩa về một vị trí ‘tốt’ đang dần thay đổi. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đánh giá vị trí đặt văn phòng dưới góc nhìn thu hút và giữ chân nhân tài, trong đó khả năng tiếp cận nguồn lao động chất lượng trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Xu hướng này thể hiện rõ khi thị trường văn phòng Hà Nội tiếp tục mở rộng ra ngoài khu trung tâm truyền thống (CBD). Nguồn cung các dự án chất lượng cao tại khu vực phía Tây và Tây Hồ Tây ngày càng gia tăng, với những dự án như IFC Hanoi, Oriental Square hay Westlake Square Hanoi, mang đến cho khách thuê thêm nhiều lựa chọn. Các dự án này không chỉ có mức chi phí thuê cạnh tranh và tiêu chuẩn hiện đại, mà còn cải thiện khả năng kết nối tới các khu dân cư.

Nhìn chung, việc lựa chọn văn phòng tại Hà Nội vẫn xoay quanh hai yếu tố cốt lõi là giá thuê và vị trí. Tuy nhiên, yếu tố vị trí ngày càng được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động, mức độ kết nối và hỗ trợ cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.