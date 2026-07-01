Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu tuyến đường 7.200 tỷ dài 2,2 km đi qua giữa trung tâm Hà Nội sắp đạt cột mốc quan trọng

| | Bất động sản

Siêu tuyến đường 7.200 tỷ dài 2,2 km đi qua giữa trung tâm Hà Nội sắp đạt cột mốc quan trọng

TP Hà Nội đang phấn đấu thông xe toàn tuyến dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay đạt hơn 40% khối lượng thi công.

Bên cạnh đó, việc phối hợp và khớp nối tiến độ giữa dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Để bảo đảm mục tiêu thông xe và hoàn thành, UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội về chủng loại cây xanh của dự án.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án xử lý hai hợp đồng đơn giá cố định thuộc các gói thầu thi công cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh trên cơ sở quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố...

Dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có chiều dài khoảng 2,27 km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần khép kín Vành đai 1 theo quy hoạch, hoàn thiện trục giao thông xuyên tâm, giảm ùn tắc khu vực nội đô và tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông đô thị.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức từ hôm nay (1/7), nhà ở dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được miễn giấy phép xây dựng

Chính thức từ hôm nay (1/7), nhà ở dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được miễn giấy phép xây dựng Nổi bật

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi

Toàn cảnh khu vực tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng sẽ đi qua: Hàng loạt đại đô thị như Vinhomes Global Gate, Starlake Tây Hồ Tây, Times City hưởng lợi Nổi bật

QP Holdings: Từ tái định vị thương hiệu đến hành trình trở thành nhà phát triển bất động sản định hướng tập đoàn đầu tư

QP Holdings: Từ tái định vị thương hiệu đến hành trình trở thành nhà phát triển bất động sản định hướng tập đoàn đầu tư

19:30 , 01/07/2026
Masterise Group: Khởi công cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành

Masterise Group: Khởi công cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành

19:30 , 01/07/2026
Từ 1/7, TP.HCM áp dụng quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất: Bất động sản cao tầng chịu tác động ra sao?

Từ 1/7, TP.HCM áp dụng quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất: Bất động sản cao tầng chịu tác động ra sao?

18:01 , 01/07/2026
ECOBA góp mặt Top 10 ESG Việt Nam Xanh ngành Xây dựng 2026

ECOBA góp mặt Top 10 ESG Việt Nam Xanh ngành Xây dựng 2026

15:30 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên