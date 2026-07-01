Siêu tuyến đường 7.200 tỷ dài 2,2 km đi qua giữa trung tâm Hà Nội sắp đạt cột mốc quan trọng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay đạt hơn 40% khối lượng thi công.

Bên cạnh đó, việc phối hợp và khớp nối tiến độ giữa dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Để bảo đảm mục tiêu thông xe và hoàn thành, UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội về chủng loại cây xanh của dự án.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án xử lý hai hợp đồng đơn giá cố định thuộc các gói thầu thi công cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh trên cơ sở quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố...

Dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có chiều dài khoảng 2,27 km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần khép kín Vành đai 1 theo quy hoạch, hoàn thiện trục giao thông xuyên tâm, giảm ùn tắc khu vực nội đô và tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông đô thị.