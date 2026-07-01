ECOBA góp mặt Top 10 ESG Việt Nam Xanh ngành Xây dựng 2026

Thành lập từ năm 2010, Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam đã trở thành một trong những nhà thầu xây dựng hàng đầu, lọt Top 5 Nhà thầu uy tín năm 2026. Mới đây, Ecoba tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng ESG Việt Nam Xanh, như sự ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi xanh và định hướng bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Hiện thực hóa ESG qua giải pháp xây dựng "xanh"

Theo GlobalABC (Liên minh toàn cầu về Tòa nhà và Xây dựng), các hoạt động xây dựng và sử dụng công trình gây ra 37% tổng lượng phát thải CO2 và 36% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu, cao hơn hầu hết các lĩnh vực khác. Trước thách thức về môi trường, bộ tiêu chuẩn ESG (thông qua ba yếu tố: môi trường - xã hội - quản trị), đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá mức độ cam kết và thực hiện phát triển bền vững của các doanh nghiệp xây dựng.

Hiểu được điều đó, Ecoba Việt Nam xác định việc bảo vệ môi trường phải được triển khai xuyên suốt từ khâu thiết kế đến thi công. Cụ thể, đối với gói thầu Thiết kế và Thi công (D&B), Ecoba chủ động tư vấn, đề xuất các giải pháp vật liệu thông minh như kính Low-E tiết kiệm năng lượng, hệ tường tấm ALC cách nhiệt tốt…. Nhà thầu cũng tập trung tối ưu thiết kế kết cấu với cấp phối phù hợp nhằm giảm thiểu phát thải carbon.

Ecoba Việt Nam ưu tiên sử dụng các giải pháp vật liệu thông minh nhằm bảo vệ môi trường

Với gói thầu Thi công xây dựng, Ecoba chú trọng cải tiến các biện pháp kỹ thuật. Một trong các biện pháp đó là thay thế ván khuôn gỗ truyền thống bằng các giải pháp hệ ván khuôn mới với khả năng tái sử dụng nhiều lần. Nhà thầu đã số hóa việc quản lý bản vẽ Shopdrawing và bãi gia công để nâng cao chất lượng bề mặt, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các quy trình, tránh hao hụt nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Quý - Giám đốc Kỹ thuật cho biết thêm: "Ngoài việc thực hiện các giải pháp tổ chức thi công, chúng tôi cũng chú trọng đến công tác xử lý rác thải. Thay vì chỉ thu gom, rác được phân loại ngay tại nguồn trên sàn. Một số sẽ được tái chế để tái sử dụng ngay tại dự án, còn lại sẽ được vận chuyển đến các đơn vị xử lý chất thải lân cận".

Những năm gần đây, Ecoba đẩy mạnh sử dụng các thiết bị chạy điện và các dòng máy móc tiết kiệm nhiên liệu. Sự thay đổi này giúp giảm đáng kể khói bụi và tiếng ồn tại công trường. Qua đó, môi trường làm việc được cải thiện đáng kể, cũng như hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Để các biện pháp xây dựng "xanh" được phát huy tối đa hiệu quả, Ecoba tập trung kiểm soát chất lượng ngay từ đầu. "Chúng tôi chuẩn hóa phương pháp triển khai theo nguyên tắc "làm đúng từ lần đầu tiên", ông Hoàng Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh. Điều này giúp rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm vật tư, tránh phát sinh sửa chữa, qua đó giảm phát thải ra môi trường.

Xây dựng nền tảng quản trị theo chuẩn ESG

Không chỉ chú trọng áp dụng các giải pháp kỹ thuật, Ecoba còn từng bước đồng bộ hóa hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn ESG, xem đây là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa vận hành và tăng cường năng lực thích ứng trước những yêu cầu mới của thị trường. Quá trình này được thể hiện qua việc đẩy mạnh tích hợp công nghệ vào quản trị nội bộ, từ kiểm soát tài chính qua hệ thống ERP (SAP) đến tự động hóa báo cáo tại công trường. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đưa ngôn ngữ lập trình Python vào ứng dụng thực tế nhằm tự động bóc tách khối lượng và dự báo chính xác tiến độ dự án.

Nhờ kiên trì thực hiện các giải pháp phát triển bền vững, Ecoba đã liên tục được lựa chọn thi công các dự án lớn như: Parc Régent Park City; Masteri Trinity Southern Square; Parkland Ocean Park 2; The Maglonia; The Flame Vine; Sun Urban City; An Lạc Green Symphony;,,,

Toàn cảnh dự án Parc Régent Park City do Ecoba triển khai thi công

Việc được bình chọn vào Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam Xanh theo ngành (ESG10) không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi xanh, mà còn là động lực để doanh nghiệp chinh phục những dấu mốc phát triển mới. Trong tương lai, Ecoba tiếp tục tiên phong đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 năm 2050, góp phần kiến tạo các giá trị bền vững cho xã hội.