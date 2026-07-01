Khởi công siêu cảng 2 tỷ USD tại TP.HCM, đón tàu container lớn nhất thế giới

Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) được xác định là công trình hạ tầng cảng biển chiến lược, góp phần nâng cao năng lực logistics và vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của TP.HCM cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, khẳng định sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ của một dự án hạ tầng đơn thuần, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng phát triển kinh tế biển của đất nước.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco

Theo ông Tiền, liên danh nhà đầu tư xác định Cái Mép Hạ không chỉ là một bến cảng mà còn là "chìa khóa chiến lược", là cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container quốc tế và trung tâm logistics của khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM và cả nước trong những năm tới.

"Liên danh cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, tổ chức thi công thần tốc, đưa từng giai đoạn vào khai thác thương mại sớm nhất có thể so với tiến độ được phê duyệt. Chúng tôi sẽ kiến tạo nơi đây thành một cảng biển xanh, thông minh và hiện đại mang tầm vóc thế giới", ông Tiền nhấn mạnh.

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ USD, được triển khai trên diện tích 351,2 ha tại phường Tân Phước, TP.HCM.

Hệ thống cầu cảng có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận các tàu container lớn nhất thế giới với tải trọng lên tới 250.000 DWT, tương đương sức chở khoảng 24.000 TEU.

Khi hoàn thành toàn bộ vào năm 2034, Cái Mép Hạ dự kiến đạt công suất khai thác khoảng 10,8 triệu TEU mỗi năm, trở thành một trong những cảng container có quy mô lớn nhất Việt Nam và khu vực.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1)

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028.

Không chỉ sở hữu quy mô lớn, Cái Mép Hạ còn được định hướng phát triển theo mô hình cảng xanh, cảng thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành, giảm phát thải và hạn chế tối đa tác động đến môi trường cũng như hệ sinh thái khu vực.

Theo các nhà đầu tư, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ xuất nhập khẩu, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm đáng kể chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dự án được phát triển bởi liên danh gồm ba nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Geleximco, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trong đó, Hải An đảm nhiệm vai trò phát triển hệ sinh thái khai thác cảng và logistics nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cảng biển và vận tải container. Geleximco đóng vai trò phát triển hạ tầng và bảo đảm năng lực tài chính cho dự án, trong khi SCIC tham gia với vai trò nhà đầu tư chiến lược, góp phần bảo đảm tính bền vững và định hướng phát triển dài hạn.

Sự kết hợp giữa năng lực khai thác cảng và logistics, kinh nghiệm đầu tư hạ tầng cùng nguồn lực tài chính mạnh được kỳ vọng sẽ tạo nên một trung tâm cảng biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Với vị trí chiến lược của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn cầu, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn tới.