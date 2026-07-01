Phó TGĐ Vingroup: Cần Giờ có thể đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm nhờ cú hích hạ tầng

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (Ảnh: Trần Chung)

Ngày 1/7, TP.HCM tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

Theo kế hoạch, Thành phố tổ chức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư (không tính nhà ở xã hội) lên đến hơn 253.033 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD).

Trong đó, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đồng loạt triển khai 3 công trình hạ tầng, gồm: Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (Cần Giờ); Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu. Công trình tạo ra một trục giao thông trực tiếp kết nối TP.HCM với trung tâm du lịch và cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho khu vực Cần Giờ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14 km, gồm phần cầu dài hơn 8km, phần hầm dài 3,85 km và phần đường dẫn khoảng 2,15 km; quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác là công trình hạ tầng giao thông thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối của huyện Cần Giờ với mạng lưới giao thông vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm: Xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, bổ sung 01 đơn nguyên cầu bên phải tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đảo xuyến và hầm chui dài 760 m trên đường Rừng Sác. Tổng mức đầu tư khoảng 2.969 tỷ đồng, do liên danh đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC thuộc hệ sinh thái Vingroup làm tổng thầu EPC.

Dự án Đầu tư hoàn chỉnh nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 là công trình bổ sung hạ tầng giao thông quan trọng, hoàn thiện hệ thống kết nối trên trục cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường khả năng lưu thông và giảm thiểu ùn tắc tại khu vực nút giao với Quốc lộ 50.

Quy mô đầu tư của dự án có tổng chiều dài tuyến 1,3 km, nút giao khác mức liên thông dạng Trumpet. Tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng, do liên danh đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC thuộc hệ sinh thái Vingroup làm tổng thầu.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết sự phát triển hạ tầng giao thông sẽ tạo ra một thay đổi rất lớn đối với giao thương, du lịch, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân. Tuyến đường cũng sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông liên hoàn từ lõi đô thị TP.HCM qua Cần Giờ đến Vũng Tàu.

Đặc biệt, cùng với siêu đô thị Green Paradise, công trình được kỳ vọng sẽ là động lực để Cần Giờ đón khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM và khu vực.

Đại diện Vingroup cho biết tập đoàn sẽ cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

“Chúng tôi tin tưởng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ trở thành một biểu tượng hạ tầng mới của TP.HCM, góp phần đưa Cần Giờ trở thành đô thị biển hiện đại, kết nối mạnh mẽ với các khu vực trên thế giới”, bà Vân Anh nói.



