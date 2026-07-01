Ngắm dự án 'sen nở giữa biển' nối Vũng Tàu - Cần Giờ khởi công hôm nay

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu , được TP.HCM bấm nút khởi công hôm nay 1/7, với kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của phía Nam, trên vùng biển trọng điểm du lịch của TP.HCM.

Toàn tuyến đường vượt biển nối Vũng Tàu - Cần Giờ dài hơn 14km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vũng Tàu đến Cần Giờ khoảng 10 phút. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian từ Cần Giờ sang Vũng Tàu còn khoảng 10 phút, thay vì 90 - 120 phút như hiện nay.

Theo quyết định chủ trương đầu tư của HĐND TP.HCM, dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ 93.159,64 tỷ đồng (đã bao gồm dự phòng, lãi vay, đền bù, tái định cư...) được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT.

Dự án do Liên danh nhà đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gồm Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Công trình có thiết kế độc đáo với điểm nhấn hình hoa sen khổng lồ giữa đại dương. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Hoa sen giữa biển trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, biểu tượng mới của vùng biển TP.HCM. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Tuyến đường vượt biển này có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại giao cắt giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 (phường Tam Thắng và Rạch Dừa).

Toàn tuyến dài khoảng 14km, gồm đường dẫn, cầu vượt biển và hầm vượt biển. Trong đó phần đường dẫn dài khoảng 1,9 km; phần cầu vượt biển khoảng 8 km; phần đường kết nối từ cầu vào hầm dài khoảng 295 m và phần hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km.

Riêng phần hầm vượt biển dài gần 4km, gồm hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín dài 430m và hầm hở dài 420m.

Nhà đầu tư đề xuất phần cầu vượt biển rộng khoảng 26,25 m, phần đường rộng khoảng 34,5 m. Toàn tuyến được thiết kế với quy mô 6 làn xe.

2 phạm vi cửa hầm phía Vũng Tàu và Cần Giờ cũng được xây đắp với tạo hình hoa sen. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế được liên doanh nhà đầu tư đề xuất là kiến trúc mang hình tượng hoa sen giữa biển.

Theo phối cảnh do liên doanh nhà đầu tư công bố, khu vực cầu vượt biển xuất hiện cụm kiến trúc mô phỏng những cánh sen giữa đại dương, tạo thành điểm nhấn nổi bật trên toàn tuyến.

2 phạm vi cửa hầm cũng được xây đắp với tạo hình hoa sen. Bao quanh mỗi phạm vi cửa hầm là hệ thống tường chắn sóng, nhằm giảm tác động của sóng gió và điều kiện hải văn.

Trên mỗi phạm vi cửa hầm sẽ bố trí trục đường chính dẫn vào hầm dìm, các tuyến giao thông nội bộ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan và nhà điều hành, phục vụ quản lý, khai thác, vận hành công trình...

Dự án được đề xuất phân chia thành ba dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 là xây dựng đường dẫn phía Cần Giờ , gồm các hạng mục công trình đường dẫn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 226 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng nút giao, đường dẫn phía Vũng Tàu.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.002 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư phía Vũng Tàu khoảng 339 tỷ đồng; chi phí xây dựng nút giao và đường dẫn phía Vũng Tàu khoảng 663 tỷ đồng.

Thiết kế hình hoa sen cách điệu ở 2 phạm vi cửa hầm, bố trí trục đường chính dẫn vào hầm dìm, các tuyến giao thông nội bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu điều hành, cảnh quan...

Dự án thành phần 3 là hạng mục quan trọng nhất, gồm xây dựng cầu chính, hầm vượt biển và các công trình kỹ thuật liên quan, với tổng đầu tư dự kiến khoảng 91.787 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính sơ bộ, tổng giá trị thanh toán hợp đồng BT mà TP.HCM thanh toán cho nhà đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng, gồm quỹ đất khoảng 65.361 tỷ đồng và ngân sách TP.HCM khoảng 27.798 tỷ đồng.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có ý nghĩa chiến lược quan trọng, hình thành trục giao thông kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, giảm phụ thuộc vào các tuyến đường hiện hữu.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường ngoài ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Vũng Tàu, giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và đường tỉnh 965, sẽ hỗ trợ phát triển du lịch biển Cần Giờ, kết nối Khu công nghiệp Long Sơn. Đặc biệt tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian đi từ Vũng Tù đến Cần Giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 10 phút, khép kín mạng lưới giao thông TP.HCM và khu vực. (Nguồn: Nhà đầu tư)

UBND TP.HCM đánh giá dự án phù hợp với định hướng phát triển hạ của Thành phố giai đoạn mới.

Đây được xem là “khớp nổi chiến lược”, trục kết nối duy nhất, bảo đảm lưu thông thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển từ đô thị lõi qua Cần Giờ đến khu vực Vũng Tàu , phù hợp với định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và logistics của TP.HCM trong thời gian tới.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nối Cần Giờ - Vũng Tàu được cho là mảnh ghép cuối để hoàn thiện và khép kín mạng lưới giao thông, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án trong khu vực, trong bối cảnh TP.HCM đang thực hiện nhiều dự án lớn như đường sắt Cần Giờ - Bến Thành, cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác, mở rộng đường Rừng Sác, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...