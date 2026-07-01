Vista Nam An Khánh đồng hành cùng định hướng phát triển đô thị phía Tây Hà Nội

Trong khuôn khổ sự kiện, Vista Nam An Khánh do SJ Group phát triển là một trong những dự án được giới thiệu tại triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô ở Bảo tàng Hà Nội.

Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.000-1.200 đại biểu, trong đó có hơn một nửa là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là sự kiện công bố định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm.

Đồng thời, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29/6.

Theo phương án tổ chức, tầng 1 Bảo tàng Hà Nội bố trí sa bàn quy hoạch tổng thể; tầng 4 trưng bày bản vẽ, mô hình các dự án tiêu biểu kết hợp công nghệ 3D Mapping, phim tư liệu và hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch.

Vista Nam An Khánh (xã An Khánh, Hà Nội) do SJ Group phát triển là một trong những dự án được giới thiệu tại không gian này, cùng các dự án tiêu biểu góp phần minh họa định hướng phát triển đô thị mới của Thủ đô.

Sa bàn khu đô thị Vista Nam An Khánh được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, thu hút đông đảo khách tham quan.

Nằm trên trục động lực phía Tây, kết nối cực phát triển Hòa Lạc

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển đô thị, từ mở rộng không gian theo chiều ngang sang cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; tăng cường liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Theo quy hoạch, Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Khu vực phía Tây được xác định là một trong những động lực tăng trưởng cốt lõi với hạt nhân là đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc, nơi sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và y tế chuyên sâu, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Đặt trong bản đồ quy hoạch mới, Vista Nam An Khánh sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây, nằm trên trục Đại lộ Thăng Long - hành lang kết nối trực tiếp khu vực lõi trung tâm với cực phát triển Hòa Lạc.

Dự án quy mô hơn 234ha kết nối các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3,5, Vành đai 4 và tuyến đường sắt đô thị số 5. Theo quy hoạch, tuyến metro số 5 dự kiến có hai nhà ga nằm trong ranh giới dự án, phù hợp với định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Vista Nam An Khánh nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, kết nối trung tâm Hà Nội với đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc, một trong những cực tăng trưởng của Thủ đô theo quy hoạch mới.

Theo quy hoạch, dân số Hà Nội dự báo đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và 17-19 triệu người vào năm 2065. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ như Vista Nam An Khánh được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân mới tại các cực tăng trưởng.

Mô hình đô thị xanh, lấy con người làm trung tâm

Bên cạnh lợi thế về vị trí, Vista Nam An Khánh được SJ Group định hướng phát triển theo hướng cân bằng giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng.

Trên quy mô hơn 234ha, dự án dành hơn 13,1ha cho hệ thống cây xanh với khoảng 1 triệu cây, cùng 3 hồ điều hòa quy mô 10,5ha, công viên và tuyến đường sinh thái Ecopath kết nối các phân khu.

Không gian xanh là một điểm nhấn trong quy hoạch Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

Theo đại diện SJ Group, doanh nghiệp xác định Vista Nam An Khánh là dự án chiến lược, được đầu tư đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng, cảnh quan và hệ thống tiện ích, hướng tới xây dựng môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên, con người và cộng đồng.

Định hướng này cũng tương đồng với mục tiêu cốt lõi trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: phát triển Hà Nội theo mô hình đô thị xanh, thông minh, đa trung tâm, lấy con người và chất lượng sống làm trọng tâm.

Mảnh ghép trong hành trình kiến tạo Hà Nội mới

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, là quy hoạch hợp nhất đầu tiên tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.

Vista Nam An Khánh là một trong những dự án được giới thiệu tại triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, bên cạnh các mô hình tiêu biểu khác của thành phố. Khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển với tầm nhìn 100 năm, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, chú trọng yếu tố bền vững, không gian xanh và chất lượng sống được kỳ vọng sẽ trở thành những mảnh ghép góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Hà Nội theo hướng xanh, thông minh và bền vững.