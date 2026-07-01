Ra mắt Sunshine River Park: BĐS cao cấp Tây Hồ Tây đón tổ hợp căn hộ ba mặt hướng sông kế cận Ciputra

Hơn 700 khách hàng, đối tác đã có mặt tại sự kiện để trực tiếp tìm hiểu thông tin, cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường đối với tổ hợp căn hộ cao cấp mới của Sunshine Group tại Tây Hồ Tây.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo NobleX Group cho biết Sunshine River Park tọa lạc tại phường Phú Thượng, kế cận khu đô thị Ciputra, sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ cảnh quan sông Hồng – siêu hạ tầng có tổng vốn đầu tư hơn 730.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới tái định hình diện mạo đô thị ven sông của Hà Nội trong dài hạn.

"Sunshine River Park được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm từ hàng loạt dự án đã đi vào vận hành thành công của Sunshine Group tại khu vực Ciputra. Mỗi chi tiết, từ quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao đến mô hình vận hành đều được rà soát, tối ưu trên cơ sở phản hồi thực tế từ cư dân. Chính vì vậy, dự án sẽ quy tụ những tiêu chuẩn và giải pháp tiên tiến nhất của Sunshine, hướng tới mục tiêu kiến tạo một tài sản đa giá trị: vừa là nơi an cư lâu dài với chuẩn sống đẳng cấp, vừa là tài sản có khả năng khai thác và tích lũy giá trị bền vững trong dài hạn", lãnh đạo NobleX Group nhấn mạnh.

Nhiều chính sách và quà tặng bất ngờ, dự báo kích hoạt sức nóng của thị trường Tây Hồ Tây

Được biết, Sunshine River Park hiện đang là dự án được sự bảo trợ tài chính toàn diện từ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), hỗ trợ cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong vòng 24 tháng đầu, ân hạn nợ gốc trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất. Đáng chú ý, trong 24 tháng tiếp theo, mức lãi suất sẽ tiếp tục được cam kết bình ổn không vượt quá 8%, giúp người mua hoàn toàn chủ động trước những biến động của thị trường tài chính.

Nhằm hỗ trợ người mua tối ưu dòng tiền, dự án áp dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt với chiết khấu vượt trội lên đến 12% cho phương án thanh toán sớm hoặc 4% cho thanh toán chuẩn theo tiến độ. Ngoài ra, tất cả chủ sở hữu căn hộ tại dự án đều được tặng kèm gói dịch vụ quản lý tiêu chuẩn 5 sao miễn phí trong vòng 36 tháng. Theo đó, với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ (sau khi áp dụng các ưu đãi). Khoản ký quỹ này được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán, đồng thời có bảo lãnh ngân hàng.

Trong khuôn khổ của sự kiện, NobleX Group đã công bố chính sách quà tặng đặc biệt được đông đảo khách hàng hưởng ứng và đón nhận.

Cũng tại sự kiện, hàng loạt chính sách ưu đãi và quà tặng đặc biệt khác cũng được công bố nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo khách tham dự, trong đó có chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Vị thế đắc địa kế sông cận đại lộ, giữa hai đại công viên gần 90ha

Sở hữu lợi thế ba mặt hướng sông hiếm có, Sunshine River Park được bao bọc bởi không gian cảnh quan mặt nước khoáng đạt với tầm nhìn view sông trực diện, đồng thời gần kề hai đại công viên quy mô lớn gồm công viên Ciputra rộng 65ha và công viên Phú Thượng gần 20ha. Cộng hưởng cùng hàng loạt siêu hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai tại khu vực Ciputra – Tây Hồ Tây, dự án không chỉ nằm giữa "lõi xanh" hiếm có của Thủ đô mà còn thừa hưởng hệ sinh thái sống quốc tế cùng cộng đồng cư dân tinh hoa đến từ hơn 80 quốc gia đang sinh sống tại khu vực.

Sunshine River Park tại Phú Thượng - Ciputra, ngay sát trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, sở hữu tầm nhìn trực diện sông Hồng và cầu Nhật Tân

Được phát triển trên quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, Sunshine River Park có thể xem là một trong những dự án có quỹ căn linh hoạt hàng đầu thị trường cao cấp Tây Hồ Tây hiện nay, với đa dạng từ 2-3 PN đến Dual Key và Penthouse, trải dài từ diện tích 69,8m² đến 345m². Đáng chú ý, thiết kế đặc biệt giúp hơn 70% số căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt trực diện hướng sông Hồng, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long hoặc sân golf Ciputra, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió tươi mát lành.

Hơn 70% căn hộ tại Sunshine River Park sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, trực diện sông Hồng

Dự án phát triển mô hình Urban Resort với chuỗi tiện ích trải dài từ tầng trệt đến tầng mái như ốc đảo cảnh quan River Park Oasis, tổ hợp thư giãn đỉnh cao gồm bể bơi vô cực (Infinity Pool), vườn trên không (Sky Garden), phòng xông hơi và Sky Bar tầm cao cùng hệ tiện ích trong nhà theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế.

Không gian tiện ích cao cấp tại dự án mang phong cách urban resort theo tiêu chuẩn quốc tế

Sự hòa quyện giữa không gian sống sang bên bờ sông Hồng, hệ sinh thái tiện ích khép kín cùng những giải pháp tài chính vượt trội đã giúp Sunshine River Park thiết lập một sức hút mạnh mẽ tại khu vực Tây Hồ Tây ngay trong ngày đầu tiên ra mắt công chúng.