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Người dân đặc biệt chú ý từ hôm nay: Chỉ 1 thao tác sẽ nắm được toàn bộ lịch sử nhà đất khi quyết định ký hợp đồng

| | Bất động sản

Bộ Xây dựng dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản từ ngày 1/7. Với hệ thống này, mỗi bất động sản được cấp một mã định danh riêng, qua đó quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời của tài sản, từ giai đoạn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến các giao dịch phát sinh.

Người dân đặc biệt chú ý từ hôm nay: Chỉ 1 thao tác sẽ nắm được toàn bộ lịch sử nhà đất khi quyết định ký hợp đồng- Ảnh 1.

Tại một sự kiện gần đây, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, thị trường bất động sản đang chuyển từ đầu cơ sang phát triển theo nhu cầu ở thực, đề cao hiệu quả khai thác và vận hành.

Theo bà Hằng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tái cơ cấu nguồn cung, ưu tiên phát triển cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, để đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Bộ Xây dựng dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản từ ngày 1/7. Với hệ thống này, mỗi bất động sản được cấp một mã định danh riêng, qua đó quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời của tài sản, từ giai đoạn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến các giao dịch phát sinh.

"Mã định danh này như tên riêng của mỗi bất động sản, được gắn cố định trong suốt quá trình hình thành, sử dụng và giao dịch. Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể theo dõi đầy đủ thông tin pháp lý của từng tài sản", bà Hằng nói.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đi vào hoạt động, người dân, doanh nghiệp và các chủ đầu tư sẽ có thêm một kênh dữ liệu chính thống để tra cứu thông tin về nhà ở và thị trường. Hệ thống sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường, từ thông tin pháp lý, diễn biến giao dịch đến mặt bằng giá, giúp các bên có thêm cơ sở đưa ra quyết định đầu tư, mua bán. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá trên thị trường.

Dương Tâm

Nhịp sống thị trường

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