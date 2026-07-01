Cloud Icon L’Avenir chính thức ra mắt, biểu tượng nghỉ dưỡng mới bên bờ biển Đông Đắk Lắk

Sự kiện quy tụ đại diện chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đối tác chiến lược, chính thức đưa dự án bước vào giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là lễ ký kết hợp tác, sự kiện còn thể hiện định hướng phát triển một biểu tượng nghỉ dưỡng mang dấu ấn kiến trúc Pháp, kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo du lịch ven biển khu vực.

Từ cảm hứng viễn du của Van Gogh đến biểu tượng tương lai

Ý tưởng phát triển Cloud Icon L’Avenir được khơi nguồn từ hành trình sáng tác của danh họa Vincent Van Gogh tại làng chài Saintes-Maries bên bờ Địa Trung Hải vào năm 1888. Không gian biển, ánh sáng và tinh thần tự do trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong triết lý thiết kế của dự án.

Đại diện chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đối tác chiến lược góp mặt tại Lễ ra mắt

Tại lễ ký kết, nghi thức hoàn thiện những "nét cọ cuối cùng" trên bức tranh nghệ thuật được lựa chọn như một điểm nhấn biểu tượng. Sự kiện truyền tải thông điệp về sự hoàn thiện của một công trình được kiến tạo từ sự kết hợp giữa nghệ thuật, kiến trúc và thiên nhiên.

Cloud Icon L’Avenir là kết quả hợp tác giữa Cloud Gate Group và đơn vị thiết kế Huni Architectes (Pháp). Dự án hướng đến việc tạo nên không gian nghỉ dưỡng nơi kiến trúc hiện đại hòa quyện với cảnh quan tự nhiên, mang đến trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng khác biệt.

Hai tòa tháp đôi kiến tạo đường chân trời mới

Điểm nhấn của Cloud Icon L’Avenir là hai tòa tháp cao trên 100m được quy hoạch hướng biển, tối ưu tầm nhìn panorama ra đại dương và trung tâm đô thị.

Tháp L1 cao 31 tầng, cung cấp 669 căn hộ du lịch với diện tích từ 27 đến 97 m². Dự án phát triển đa dạng các loại hình từ Studio đến căn hộ 3 phòng ngủ, trong đó nổi bật là các căn hộ Mezza sở hữu tầng lửng, gia tăng diện tích sử dụng và tính linh hoạt cho không gian sống.

Trong khi đó, tháp L2 được phát triển với các sản phẩm Studio, căn hộ 1–2 phòng ngủ có diện tích từ 29,5 đến 69 m². Đặc biệt, dự án dành riêng một tầng Sky Villa với số lượng giới hạn, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng riêng tư và tiêu chuẩn cao cấp.

Toàn bộ hai tòa tháp được thiết kế nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khả năng đón gió biển, đồng thời mở rộng tầm nhìn không bị giới hạn từ biển, thành phố đến đường chân trời.

Tọa lạc tại trung tâm tổ hợp nghỉ dưỡng L’Aurora Phu Yen

Cloud Icon L’Avenir nằm trong quần thể nghỉ dưỡng L’Aurora Phu Yen rộng 4,69 ha, sở hữu bốn mặt tiền tiếp giáp các trục đường Độc Lập, Lê Duẩn, Võ Trứ và Trần Nhân Tông.

Từ dự án, cư dân và du khách chỉ mất khoảng 3 phút để đến Tháp Nghinh Phong, 5 phút đến Vincom và từ 12–20 phút để kết nối sân bay Tuy Hòa. Đồng thời, vị trí cách Khu công nghiệp Hòa Phát khoảng 25 phút di chuyển cũng được đánh giá là lợi thế trong việc đón nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia và khách công tác.

Bà Đỗ Thanh Hoa - Tổng Giám Đốc Cloud Gate Group phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh vị trí, dự án được quy hoạch theo mô hình "All-in-one" với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như phòng gym, khu thư giãn, thư viện, Clubhouse, Kid Zone, Game Center, Sky Garden và hầm đỗ xe thông minh.

Không gian bên ngoài dự án được bổ sung chuỗi tiện ích ven biển gồm công viên biển, phố đi bộ, khu thiền – yoga, khu thể thao dưới nước, bãi tắm và lounge phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng.

Đồng hành cùng các thương hiệu quản lý quốc tế

Theo kế hoạch phát triển, giai đoạn I của tổ hợp L’Aurora Phu Yen gồm shophouse và biệt thự sẽ đi vào vận hành dưới thương hiệu The Amayen – Handwritten Collection by Accor.

Đối với giai đoạn II, các tòa căn hộ biển Cloud Icon L’Avenir (Dự án Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V tại Lô B2 đường Độc Lập, phường Bình Kiến) dự kiến được quản lý bởi MVillage và Cloud Property. Trong tương lai, sự hiện diện của hai khách sạn mang thương hiệu Ibis Hotel và Handwritten được kỳ vọng sẽ bổ sung hệ sinh thái lưu trú quốc tế, đồng thời gia tăng giá trị khai thác và vận hành cho toàn bộ tổ hợp.

Đại lý phân phối F1 chụp hình lưu niệm cùng đại diện Chủ đầu tư Cloud Gate Group

Dấu mốc mở đầu cho hành trình phát triển

Lễ ký kết hợp tác chiến lược ngày 28/06 không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Cloud Icon L’Avenir mà còn mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của tổ hợp nghỉ dưỡng L’Aurora Phu Yen.

Với định hướng phát triển đồng bộ từ quy hoạch, kiến trúc, tiện ích đến hệ thống quản lý vận hành Quốc tế, Cloud Icon L’Avenir được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại Đông Đắk Lắk, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng ven biển trong thời gian tới.

Tổng quan Cloud Icon L’Avenir

Chủ đầu tư: Cloud Gate Group

Nhà phát triển BĐS: Cloud Property

Website: cggroup.com.vn

Website dự án: cloudicon.com.vn

Hotline: 08.6638.6638