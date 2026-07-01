Vingroup (VIC) khởi công siêu dự án đường vượt biển 93.000 tỷ đồng, Cần Giờ - Vũng Tàu chỉ còn cách nhau 10 phút

Khi hoàn thành, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ trở thành “biểu tượng trên biển” của TP HCM trong giai đoạn mới, đồng thời là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách Việt Nam và thế giới.

Đây là những công trình được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam, đồng thời góp phần định hình không gian phát triển kinh tế biển, logistics và đô thị của TP.HCM trong nhiều thập kỷ tới.

Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/07/1976 - 02/07/2026). Chương trình vinh dự chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo: Ông Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Công an; Ông Nguyễn Văn Nên, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Thành phố Hồ Chí Minh.

Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/07/1976 - 02/07/2026).

Nổi bật nhất trong ba dự án là công trình đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu một dự án hạ tầng giao thông mang tính đột phá khi lần đầu tiên TP.HCM và Vũng Tàu được kết nối trực tiếp bằng một trục giao thông đường bộ trên biển.

Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu dự kiến chỉ còn khoảng 10 phút, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển, du lịch, logistics và bất động sản khu vực phía Nam.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06 km, điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ), điểm cuối kết nối với đường 30 Tháng 4 tại khu vực Vũng Tàu, Rạch Dừa và Tam Thắng.

Toàn tuyến được quy hoạch với 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của dự án là sở hữu hơn 8 km cầu vượt biển và khoảng 3,85 km hầm vượt biển, hình thành hệ thống cầu - hầm vượt biển đầu tiên và quy mô lớn nhất Việt Nam.

Không chỉ là công trình giao thông, dự án còn được thiết kế với dấu ấn kiến trúc đặc biệt. Khu vực cửa hầm hai đầu tuyến được mô phỏng theo hình ảnh hai đóa sen khổng lồ vươn lên giữa đại dương, kết hợp hệ thống trạm dừng nghỉ sinh thái, trạm sạc, khu dịch vụ, ẩm thực và không gian cảnh quan hiện đại.

Theo kế hoạch, sau khoảng 3 năm kể từ khi hoàn tất bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện thi công, công trình sẽ đi vào vận hành, trở thành biểu tượng hạ tầng trên biển mới của TP.HCM, đồng thời là điểm đến du lịch độc đáo của Việt Nam.

Đáng chú ý, điểm khởi đầu của tuyến đường vượt biển chính là siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, qua đó tạo hiệu ứng cộng hưởng, hình thành cực tăng trưởng mới trên trục kinh tế biển phía Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình giao thông cấp đặc biệt với yêu cầu kỹ thuật phức tạp, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

"Chúng tôi tin tưởng rằng khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành biểu tượng hạ tầng trên biển của TP.HCM, cộng hưởng cùng Vinhomes Green Paradise để hình thành một trung tâm đô thị biển hiện đại, góp phần kiến tạo cực tăng trưởng mới cho Thành phố và khu vực phía Nam", bà Trần Vân Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh dự án đường vượt biển, Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng đồng thời triển khai hai nút giao quan trọng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, gồm nút giao với đường Rừng Sác tại Cần Giờ và nút giao với Quốc lộ 50.

Hai công trình được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC với sự tham gia của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Sau khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên hành lang cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển tới Cần Giờ cũng như các khu vực phía Nam TP.HCM.