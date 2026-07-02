Việt Nam sắp có siêu cảng 50.000 tỷ đồng nối dự án 16 tỷ USD, kỳ vọng cạnh tranh với Malaysia, Thái Lan

Phối cảnh của Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, trong đó có bến cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast

Sáng nay (1/7), nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Trong số đó, có dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Dự án này được giao cho liên danh nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Geleximco, CTCP Vận tải và thương mại quốc tế (ITC Corp), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện.

Tại lễ khởi công, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco khẳng định rằng dự án sẽ là chìa khóa chiến lược, cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container, trung tâm logistics của khu vực, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP HCM và cả nước.

Theo ông Vũ Văn Tiền, dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng, với hệ thống cầu bến dài khoảng 7 km, công suất thiết kế đạt 10,8 triệu TEUs/năm. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 DWT. Dự án này dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2034.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, tại lễ khởi công dự án. Ảnh: VTC News

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco khẳng định rằng, cùng với chuyên môn của ITC và nguồn lực nhà nước từ SCIC, liên danh tự hào mang khát vọng công - tư kiến quốc, khẳng định sức mạnh đồng lòng giữa nhà nước với tư nhân nhằm hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại.

Đại diện liên danh, ông Vũ Văn Tiền cam kết sẵn sàng mọi nguồn lực tài chính, đồng thời quyết tâm tổ chức thi công thần tốc, đưa từng giai đoạn vào khai thác thương mại sớm, sớm nhất và tối đa nhất so với tiến độ đã được phê duyệt.

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco khẳng định sẽ kiến tạo Cái Mép Hạ thành cảng biển xanh, thông minh và hiện đại mang tầm vóc thế giới, góp phần thúc đẩy tốc độ xuất khẩu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu đáng kể chi phí logistics. Qua đó, giúp gia tăng trực tiếp lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Siêu cảng Cái Mép Hạ có gì đặc biệt?

Cảng Cái Mép Hạ tiếp giáp với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: VTC News

Theo quy hoạch chi tiết, dự án Cảng Cái Mép Hạ được triển khai tại khu vực cuối tuyến đường 965, tiếp giáp với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, khu vực có độ sâu tự nhiên hàng đầu Đông Nam Á. Với lợi thế này, siêu cảng có khả năng tiếp nhận các tàu container trọng tải trên 150.000 DWT.

Tổng diện tích dự án đạt 351,2 ha, bao gồm 229,4 ha diện tích đất và 121,8 ha diện tích mặt nước. Khi hoàn thiện, Cảng Cái Mép Hạ đủ năng lực đón các tàu container tải trọng lên đến 250.000 DWT, qua đó giúp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trực tiếp sang các thị trường lớn mà không cần qua các cảng trung chuyển trung gian như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc).

Phối cảnh trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast

Khi đi vào hoạt động, Cảng Cái Mép Hạ được coi là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khi sẽ kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng lớn như Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tổng đầu tư khoảng 16 tỷ USD), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngoài ra, siêu cảng còn đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) của TP HCM, khi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như kho bãi, depot container và trung chuyển quốc tế. Đáng chú ý, khu FTZ này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn trong khu vực như Klang của Malaysia hay Laem Chabang của Thái Lan.