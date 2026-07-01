ACV báo tin vui về siêu dự án 16 tỷ USD trước ngày vận hành thương mại

Ngày 30/6, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến thời điểm hiện tại, ACV chính thức nhận được đăng ký khai thác tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành từ 3 hãng hàng không trong nước gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines, theo báo Đồng .

Cụ thể, Vietravel Airlines dự kiến khai thác thương mại tại Long Thành từ cuối năm 2026, sau đó tăng tần suất từ lịch bay mùa hè năm 2027.

Bên cạnh đó, Vietjet Air cam kết duy trì khai thác tối thiểu 2 đường bay quốc tế tại Sân bay Long Thành trong giai đoạn 1. Còn Vietnam Airlines đề xuất chuyển một số đường bay quốc tế từ Sân bay Tân Sơn Nhất sang Sân bay Long Thành, với tỷ trọng khoảng 12% số chuyến quốc tế của hãng.

ACV cũng đã trao đổi về phương án bố trí mặt bằng phục vụ Vietnam Airlines và Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) bao gồm: khu vực quầy thủ tục, kiosk, khu vực tự gửi hành lý, cửa khởi hành, băng chuyền hành lý, Premium Check-in Lounge, CIP Lounge quốc tế và CIP quốc nội. Đối với giai đoạn khai thác thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành thương mại, ACV cũng đề nghị Vietnam Airlines phối hợp hỗ trợ tàu bay phục vụ công tác thử nghiệm vận hành.

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, Sân bay Long Thành và Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành đã phối hợp đón tiếp, làm việc với đại diện SGN AOC - Hiệp hội Các hãng hàng không khai thác tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), cùng đại diện 34 hãng hàng không quốc tế như: Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific và Japan Airlines nhằm thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác Sân bay Long Thành theo kế hoạch.

Bên cạnh công tác chuẩn bị khai thác, ACV cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thị trường, mở rộng mạng đường bay quốc tế. Đầu tháng 6-2026, ACV phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp hàng không, các công ty du lịch của 2 quốc gia cùng các đại lý lữ hành và đơn vị khai thác chuyến bay thuê chuyến uy tín tại thị trường sở tại.

Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Giai đoạn 1 dự kiến khai thác cuối năm 2026, được kỳ vọng giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tạo động lực phát triển logistics hàng không, thương mại, dịch vụ, tài chính, khách sạn, hội nghị quanh khu vực sân bay.