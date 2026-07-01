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Tuyến đường "đắt nhất hành tinh" tại Việt Nam sắp đón cột mốc quan trọng

| | Bất động sản

Tuyến đường "đắt nhất hành tinh" tại Việt Nam sắp đón cột mốc quan trọng

UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo Báo Hà Nội Mới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo UBND TP Hà Nội, tiến độ dự án thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phối hợp, khớp nối tiến độ giữa dự án đường Vành đai 1 và Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố về chủng loại cây xanh của dự án. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án xử lý hai hợp đồng đơn giá cố định thuộc các gói thầu thi công cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh theo quy định pháp luật và cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý bãi tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng nghiên cứu phương án mở "lối ưu tiên" hoặc "làn xe riêng" để tiếp nhận chất thải từ các dự án trọng điểm, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển, xử lý và hỗ trợ tiến độ thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Được biết, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục tại Hà Nội được mệnh danh là “tuyến đường đắt nhất hành tinh” khi chỉ dài khoảng 2,2km nhưng tổng mức đầu tư lên tới gần 7.800 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông đô thị đặc biệt nhất của Thủ đô bởi chi phí bình quân lên tới hơn 3.000 tỷ đồng/km.

Điểm đặc biệt khiến dự án trở nên “đắt đỏ” không nằm ở phần xây lắp mà chủ yếu đến từ chi phí giải phóng mặt bằng. Theo các báo cáo trước đây, riêng khoản bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã chiếm hơn 6.000 tỷ đồng do tuyến đường đi xuyên khu dân cư đông đúc tại các quận trung tâm như Ba Đình và Đống Đa – nơi giá đất thuộc nhóm cao nhất Hà Nội.

Tuyến đường bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu và kết thúc tại khu vực Voi Phục, được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 50 m, đi qua các trục đường Cát Linh, La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Dự án gồm hai cầu vượt. Trong đó, cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ rộng 18 m, bố trí 4 làn xe hai chiều, dài khoảng 250 m; cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh rộng 18 m, gồm 4 làn xe hai chiều, dài khoảng 220 m.

Theo quy hoạch, đây là đoạn tuyến quan trọng nhằm hoàn thiện trục Vành đai 1 qua trung tâm Hà Nội, kết nối từ khu vực đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng năng lực kết nối và giảm áp lực giao thông tại các nút giao như Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành.

Tú An

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