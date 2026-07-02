Đại bản doanh công nghiệp miền Bắc đón thêm nhà máy của ông lớn Hà Lan gia nhập thị trường

Cắt băng khánh thành nhà máy đóng tàu Alumax Amsterdam.

Theo đại diện doanh nghiệp, Alumax Amsterdam được xây dựng trên nền tảng kết hợp giữa công nghệ đóng tàu của Hà Lan, kinh nghiệm triển khai tại thị trường Việt Nam và năng lực sản xuất công nghiệp trong nước.

Trong đó, Alumax Boats là thương hiệu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo tàu nhôm chuyên dụng tại Hà Lan. Các sản phẩm của doanh nghiệp hiện được sử dụng tại nhiều quốc gia châu Âu, phục vụ các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, cứu hỏa, tuần tra, quốc phòng và hàng hải chuyên dụng.

Đối tác James Boat là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu gần 15 năm, từng tham gia chế tạo nhiều phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, vận tải và du lịch. Trong khi đó, Tập đoàn Sơn Hà giữ vai trò cổ đông chiến lược, tham gia với thế mạnh về sản xuất công nghiệp, quản trị và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa ba doanh nghiệp được kỳ vọng tạo nền tảng để sản xuất các dòng tàu nhôm đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp hàng hải.

Theo định hướng phát triển, Alumax Amsterdam sẽ tập trung vào nhiều dòng sản phẩm phục vụ cả thị trường dân sự lẫn chuyên dụng.

Ở lĩnh vực quốc phòng và an ninh, doanh nghiệp hướng đến sản xuất các dòng tàu tuần tra, tàu công vụ phục vụ lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng.

Du thuyền Remson 58 – Một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp của Alumax Amsterdam.

Đối với lĩnh vực vận tải và du lịch, nhà máy sẽ cung cấp các dòng tàu chở khách, cano cao tốc và phương tiện phục vụ vận tải đường thủy. Bên cạnh đó là các mẫu tàu đánh bắt hải sản bằng hợp kim nhôm có khả năng chống ăn mòn cao, giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện và giảm chi phí bảo dưỡng.

Ở phân khúc cao cấp, doanh nghiệp phát triển các dòng du thuyền cá nhân cùng mẫu Catamaran Party - dòng du thuyền không gian mở phục vụ tổ chức sự kiện, giải trí và du lịch trải nghiệm. Đây được xem là một trong những sản phẩm chiến lược nhằm đón đầu nhu cầu phát triển của ngành du lịch biển trong nước và khu vực.

Điểm khác biệt của Alumax Amsterdam nằm ở việc sử dụng hợp kim nhôm làm vật liệu chính cho toàn bộ sản phẩm. So với vật liệu truyền thống, tàu nhôm có trọng lượng nhẹ hơn, khả năng chống ăn mòn và chống cháy tốt hơn, qua đó giúp tăng hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí khai thác trong suốt vòng đời sử dụng.

Theo doanh nghiệp, xu hướng sử dụng hợp kim nhôm trong ngành đóng tàu đang ngày càng phổ biến trên thế giới nhờ khả năng tái chế, góp phần giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Alumax Boats cũng là một trong những đơn vị tại châu Âu phát triển các dòng tàu sử dụng động cơ điện và công nghệ hybrid. Những kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật này dự kiến sẽ từng bước được chuyển giao cho Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh của ngành hàng hải.

Đại diện Alumax Amsterdam cho biết Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn được định hướng trở thành trung tâm phát triển chiến lược của doanh nghiệp tại khu vực châu Á. Các cổ đông sáng lập cam kết đầu tư dài hạn thông qua việc chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật theo tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ đóng tàu nhôm trong nước.

Sự kiện khánh thành nhà máy đóng tàu Alumax Amsterdam không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một thương hiệu đóng tàu nhôm hàng đầu châu Âu tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

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