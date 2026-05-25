Đại công trường hầm chui Cổ Linh sau 7 tháng thi công

25-05-2026 | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án hầm chui Cổ Linh trị giá 750 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Giữa dòng phương tiện dày đặc qua nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy, đại công trường vẫn hoạt động liên tục với nhiều hạng mục quan trọng dần lộ diện.

Dự án hầm chui Cổ Linh đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu quan trọng sau nhiều tháng triển khai tại khu vực cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Hầm chui được xây dựng tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, một trong những điểm giao thông có mật độ phương tiện lớn của Thủ đô, kết nối Vành đai 2 với nhiều tuyến liên tỉnh và khu dân cư đông đúc.

Theo thiết kế, công trình có chiều dài khoảng 600m theo hướng Vĩnh Tuy - Long Biên và ngược lại, gồm đoạn hầm kín, hầm hở cùng hệ thống tường chắn và đường dẫn kết nối với đường Đàm Quang Trung, cầu Vĩnh Tuy.

Dù thi công giữa nút giao đông đúc, giao thông qua khu vực vẫn được duy trì liên tục. Các phương tiện lưu thông dày đặc khiến công tác thi công phức tạp hơn khi vừa phải đảm bảo tiến độ, vừa giữ an toàn giao thông.

Nhiều khu vực giữa nút giao hiện được quây tôn để đào hầm, lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật và triển khai các hạng mục ngầm.

Theo thiết kế, hầm chui có mặt cắt ngang rộng 27m với 6 làn xe. Nhiều hạng mục tổ chức giao thông quanh khu vực cũng sẽ được điều chỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống giao thông 3 tầng gồm cầu vượt, đường hiện hữu và hầm chui, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện trục Vành đai 2 của Hà Nội.

Vị trí dự án. Ảnh: Google maps.

Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi

Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên

BOT cầu Rạch Miễu hoàn vốn sớm, giảm 10 năm thu phí

10:47 , 25/05/2026
Tây Ninh công bố loạt dự án đầu tư quy mô cực lớn

10:15 , 25/05/2026
Phân công lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%

09:32 , 25/05/2026
Ô tô dưới 9 chỗ được vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh T2 từ 24/5

08:21 , 25/05/2026

