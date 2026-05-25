Đại công trường hầm chui Cổ Linh sau 7 tháng thi công
Dự án hầm chui Cổ Linh trị giá 750 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Giữa dòng phương tiện dày đặc qua nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy, đại công trường vẫn hoạt động liên tục với nhiều hạng mục quan trọng dần lộ diện.
25-05-2026
Cận cảnh thi công hầm chui Cổ Linh, đại công trường giữa nút giao đông bậc nhất Hà Nội.
Dự án hầm chui Cổ Linh đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu quan trọng sau nhiều tháng triển khai tại khu vực cửa ngõ phía Đông Hà Nội.
Hầm chui được xây dựng tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, một trong những điểm giao thông có mật độ phương tiện lớn của Thủ đô, kết nối Vành đai 2 với nhiều tuyến liên tỉnh và khu dân cư đông đúc.
Theo thiết kế, công trình có chiều dài khoảng 600m theo hướng Vĩnh Tuy - Long Biên và ngược lại, gồm đoạn hầm kín, hầm hở cùng hệ thống tường chắn và đường dẫn kết nối với đường Đàm Quang Trung, cầu Vĩnh Tuy.
Dù thi công giữa nút giao đông đúc, giao thông qua khu vực vẫn được duy trì liên tục. Các phương tiện lưu thông dày đặc khiến công tác thi công phức tạp hơn khi vừa phải đảm bảo tiến độ, vừa giữ an toàn giao thông.
Nhiều khu vực giữa nút giao hiện được quây tôn để đào hầm, lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật và triển khai các hạng mục ngầm.
Theo thiết kế, hầm chui có mặt cắt ngang rộng 27m với 6 làn xe. Nhiều hạng mục tổ chức giao thông quanh khu vực cũng sẽ được điều chỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, nút giao Cổ Linh - Vĩnh Tuy sẽ hình thành hệ thống giao thông 3 tầng gồm cầu vượt, đường hiện hữu và hầm chui, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện trục Vành đai 2 của Hà Nội.
Vị trí dự án. Ảnh: Google maps.
Theo Trọng Tài
Báo Tiền Phong
