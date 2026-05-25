Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi

Khẩn trương gia hạn giấy ủy quyền nhận lương hưu trước 1/7/2026

Theo điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, người hưởng lương hưu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội bằng văn bản. Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và các chế độ khác theo quy định của Luật thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đồng thời, căn cứ tại khoản 14 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định văn bản ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật BHXH 2014, số 58/2021/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2026.

Như vậy trước thời điểm 01/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu,trợ cấp BHXH hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định.

Theo BHXH Việt Nam, quy định về thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro trong chi trả, bảo đảm tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng quy định.

Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lớn, trong đó có nhiều trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, cư trú xa nơi nhận chế độ hoặc đã ủy quyền cho người khác nhận thay trong thời gian dài.

Để tổ chức thực hiện thống nhất quy định mới của Luật BHXH năm 2024, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố về thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý, giải quyết hưởng, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, dữ liệu đang quản lý và dữ liệu do BHXH Việt Nam cung cấp để kịp thời nhận diện, xử lý các rủi ro trong quá trình chi trả.

Trong đó, cần tập trung rà soát các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ 90 tuổi trở lên.

Trường hợp trùng mã số BHXH; trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa cập nhật đầy đủ trạng thái, thông tin ủy quyền hoặc đã hết thời hạn ủy quyền.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần chủ động kiểm tra thời hạn văn bản ủy quyền, không chờ đến sát thời điểm 30/6/2026 mới thực hiện thủ tục.

Khi cần lập lại văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn qua các kênh chính thức.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua đường link lạ, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc.

Việc chủ động rà soát, lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chi trả hằng tháng của người hưởng, mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH.

Các hình thức nhận lương hưu hiện nay

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Điều 93 Luật BHXH 2024 quy định, hình thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH gồm: Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, người hưởng lương hưu có thể nhận trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; Thông qua người sử dụng lao động.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, theo Điều 114 Luật BHXH 2024, người nhận lương hưu sẽ được nhận thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Hoặc, trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền.