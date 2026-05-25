Hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào khi chuyển nơi ở?

Ông Tuệ đã từng nhận lương hưu, vì chuyển nơi sinh sống từ TP Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh, việc nhận lương hưu bị trở ngại. Nay ông đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo đúng luật để được tiếp tục nhận lương hưu và trợ cấp. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng trả lời như sau:

Về tiếp nhận hồ sơ, ngày 02/10/2025, BHXH TP Đà Nẵng nhận được hồ sơ của ông Nguyễn Công Tuệ gửi qua đường bưu điện, gồm: Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB); bản photo Quyết định ngày 04/9/1992; bản photo Phiếu chứng nhận lương hưu và trợ cấp ngày 20/9/1992.

Qua kiểm tra, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ nhận thấy Mẫu số 14-HSB không đúng theo quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025 của BHXH Việt Nam; vì vậy, đã dùng số điện thoại bàn gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đăng ký trong hồ sơ, trao đổi, thông báo rõ nội dung không đúng quy định và thống nhất gửi Mẫu số 14-HSB đúng quy định cho ông qua Zalo.

Tuy nhiên, đến nay BHXH TP. Đà Nẵng vẫn chưa nhận được Mẫu số 14-HSB đúng quy định, kể cả qua Zalo.

Về trả lời nội dung thư, ngày 04/12/2025, BHXH TP. Đà Nẵng nhận được nội dung hỗ trợ từ Tổng đài 19009068 qua hình thức tin nhắn Zalo.

Ngày 10/12/2025, BHXH TP. Đà Nẵng đã chuyển nội dung trả lời đến Tổng đài BHXH Việt Nam để phản hồi cho công dân qua email với nội dung:

BHXH TP. Đà Nẵng có nhận được ý kiến của ông Nguyễn Công Tuệ (TP Hồ Chí Minh) đề nghị chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 10/2025 và nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận. Qua kiểm tra hồ sơ, ông không có tên trong danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại BHXH TP. Đà Nẵng quản lý nên không thể thực hiện chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH của ông theo đề nghị được, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã gọi điện thông báo rõ nội dung cho ông (qua số điện thoại đăng ký trong hồ sơ). Đồng thời Mẫu số 14-HSB của ông chưa đúng mẫu quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025 của BHXH Việt Nam, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã gửi Mẫu số 14-HSB đúng quy định cho ông qua Zalo. Trường hợp cần hướng dẫn gì thêm, ông có thể liên hệ với BHXH gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.

Về việc thực hiện chế độ chính sách, sau khi nhận được công văn của Ban tuyên truyền hỗ trợ người tham gia, BHXH TP. Đà Nẵng đã rà soát quá trình xử lý đơn thư, trao đổi, hướng dẫn ông Nguyễn Công Tuệ về các thủ tục, hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách, cụ thể:

- Ông có thời gian công tác thực tế theo Quyết định mất sức lao động là 17 năm 04 tháng, đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 13/5/2026, BHXH TP. Đà Nẵng hỗ trợ lập Mẫu số 14-HSB, sao lục hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động, quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động và gửi đến địa chỉ cư trú của ông để làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định số 613/QĐ-TTg.

Ngày 18/5/2026, BHXH TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BHXH giải quyết trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg, kể từ ngày 01/5/2010, mức hưởng 464.267 đồng/tháng.



