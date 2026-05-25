Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thay đổi quan trọng từ tháng này

Quyết định số 366/QĐ-BHXH đã được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký ban hành mang đến những cải cách lớn trong quy trình thu, cấp sổ bảo hiểm và thẻ y tế, trực tiếp tác động đến quyền lợi hưu trí của người lao động.

Văn bản pháp lý mới này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý của Quyết định liên quan đến chế độ hưu trí được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4.

Những trường hợp cần lưu ý để bảo đảm quyền lợi hưu trí, tử tuất

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Quyết định này, người tham gia bảo hiểm cần chủ động kê khai hồ sơ (kèm bản sao các giấy tờ chứng minh nếu có) nộp cho doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH trực thuộc để giải quyết các nhóm việc cụ thể sau:

Xử lý tồn đọng tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với các trường hợp đơn vị sử dụng lao động mất khả năng đóng bảo hiểm phát sinh trước ngày 1/7/2024, làm căn cứ tính hoặc sửa đổi chế độ hưu trí, tử tuất.

Giai đoạn trước năm 1995 & 1998: Tính thời gian công tác cho người tham gia bảo hiểm trước ngày 1/1/1995; tính thời gian công tác của cán bộ xã giữ chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP trước ngày 1/1/1998; chỉnh sửa thông tin chức danh nghề đối với các công việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc trước năm 1995.

Đóng bù thời gian thiếu: Đóng BHXH bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu (tối đa không quá 6 tháng) để người lao động kịp đủ điều kiện nhận lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng.

Các thủ tục hành chính khác: Thực hiện gộp sổ BHXH hoặc giải quyết hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN trùng lặp...

Bước đột phá về chuyển đổi số: Tự động hóa quy trình

Điểm nhấn mang tính công nghệ của quy trình mới là việc đẩy mạnh số hóa toàn diện thủ tục hành chính, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân:

Sử dụng hoàn toàn bản điện tử trong giao dịch

Hệ thống xét duyệt tự động không cần giấy tờ

Đối với các hồ sơ trực tuyến, phần mềm nghiệp vụ sẽ tự động đối soát thông tin của doanh nghiệp và người lao động thông qua mã định danh điện tử. Quá trình này bảo đảm dữ liệu đồng bộ tuyệt đối giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm, CSDL quốc gia về dân cư và CSDL cư trú.

Nếu hồ sơ hợp lệ và hệ thống tự động xác thực thành công, dữ liệu sẽ được cập nhật ngay lập tức. Cơ quan bảo hiểm sẽ tự động cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử cũng như xác nhận lịch sử đóng bảo hiểm cho người dân qua mạng mà không cần chờ đợi xét duyệt thủ công.