Sau THACO, thêm Tập đoàn Trung Quốc muốn tham gia dự án đường sắt 266.000 tỷ đồng, rút ngắn thời gian từ Đà Nẵng tới Hội An còn 20 phút

Theo Báo Đà Nẵng, ngày 9/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) do ông Chu Quốc Kim, Chủ tịch Viện Bắc Kinh thuộc tập đoàn, dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, PowerChina đề xuất hợp tác với Đà Nẵng trên ba lĩnh vực trọng điểm gồm năng lượng, hạ tầng giao thông và cải tạo môi trường. Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn mong muốn tham gia từ giai đoạn quy hoạch để nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án tiềm năng trong tương lai.

Đối với hạ tầng giao thông, PowerChina bày tỏ quan tâm đến một số dự án như tuyến đường sắt sân bay Đà Nẵng - Hội An, các công trình vượt sông và hạ tầng kết nối khu vực sân bay, trên cơ sở kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại châu Âu và châu Á.

Ở lĩnh vực cải tạo môi trường, đặc biệt là môi trường nước, tập đoàn đề xuất phối hợp với các đơn vị địa phương trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác đầu tư nếu có cơ hội tham gia các dự án tại Đà Nẵng.

Ghi nhận các đề xuất, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết đây cũng là những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển. Chủ tịch UBND thành phố đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, làm rõ các nội dung hợp tác để tiếp tục trao đổi trong thời gian tới.

Liên quan đến ﻿tuyến đường sắt sân bay Đà Nẵng - Hội An, trước đó vào cuối tháng 4, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương cho CTCP Địa ốc Đại Quang Minh (THACO) khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo phương thức PPP. Doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ trước tháng 10/2026 và tự chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất không được chấp thuận.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt có tổng mức đầu tư khoảng 265.970 tỷ đồng, điểm đầu tại nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng và điểm cuối tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

Dự án được đề xuất triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài hơn 30 km, gồm 14 nhà ga, kết nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 dài gần 74 km, gồm 10 nhà ga, kéo dài từ Hội An đến sân bay Chu Lai.

Dự kiến khi hoàn thành, tuyến đường sắt này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An còn khoảng 20 phút, và đến Chu Lai khoảng 40 phút.

Theo THACO, nếu quá trình phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư diễn ra thuận lợi, dự án có thể khởi công vào tháng 2/2027 và đưa vào vận hành từ năm 2032.