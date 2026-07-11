Việt Nam có một khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm ở thị trấn mát mẻ quanh năm 15 độ: Chỉ có 39 biệt thự giữa rừng samu trăm tuổi, được "Oscar du lịch" vinh danh liên tục

Biển mây quanh năm ở Ville De Mont Mountain Resort.

Không chỉ nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan núi non hùng vĩ, Sa Pa đang dần trở thành điểm đến của phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang. Những năm gần đây, bên cạnh hệ thống khách sạn và resort cao cấp, thị xã vùng cao này còn ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi nhiều khu nghỉ dưỡng liên tiếp được các tổ chức uy tín toàn cầu vinh danh.

Một trong số đó là Ville De Mont Mountain Resort – khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm trên sườn Nam núi Hàm Rồng, ở độ cao khoảng 1.555 m, thuộc khu du lịch Cầu Mây và cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 4 km.

Ẩn mình giữa rừng thông samu hàng trăm năm tuổi, khu nghỉ dưỡng chỉ gồm 39 căn biệt thự xây dựng bằng đá và gỗ tự nhiên, được bố trí men theo địa hình sườn núi nhằm giữ nguyên cảnh quan vốn có. Từ mỗi căn biệt thự, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Fansipan cùng thung lũng Mường Hoa – một trong những biểu tượng của du lịch Tây Bắc.

Khu nghỉ dưỡng nằm nép mình bên sườn nam núi Hàm Rồng và tầm nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn (Sapa, Việt Nam)

Quy mô giới hạn cũng là yếu tố khiến dự án khác biệt trên thị trường nghỉ dưỡng miền núi. Thay vì tối đa hóa số lượng phòng lưu trú, phần lớn diện tích được dành cho không gian cây xanh và cảnh quan tự nhiên. Kiến trúc sử dụng đá, gỗ và các vật liệu bản địa, nương theo địa hình thay vì san gạt mặt bằng quy mô lớn.

Không chỉ gây chú ý bởi vị trí, khu nghỉ dưỡng này còn liên tục xuất hiện trong các hệ thống giải thưởng quốc tế. Năm 2023, Ville De Mont là đại diện Việt Nam duy nhất đồng thời nhận ba giải thưởng tại World Luxury Hotel Awards gồm Best Luxury Mountain Resort in Asia , Best Luxury Sustainable Resort in Southeast Asia và Best Luxury Wedding Resort - Worldwide . Trước đó, dự án được Haute Grandeur Global Awards trao hai danh hiệu toàn cầu dành cho khu nghỉ dưỡng trên núi và khu nghỉ dưỡng phát triển bền vững.

Ở hệ thống World Travel Awards - giải thưởng được nhiều người trong ngành gọi là "Oscar của du lịch", Ville De Mont từng giành danh hiệu Asia's Leading Lifestyle Resort 2022 và nhiều năm liên tiếp góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục nghỉ dưỡng phong cách hàng đầu thế giới, cạnh tranh với các khu nghỉ dưỡng tại Dubai, Bồ Đào Nha, Indonesia và Thái Lan.

Ville De Mont Mountain Resort đã xuất sắc giành cú đúp giải thưởng danh giá tại HR Asia Awards 2025.

Bên cạnh các giải thưởng về du lịch, năm 2025, khu nghỉ dưỡng tiếp tục được HR Asia đưa vào danh sách "Best Companies to Work for in Asia". Theo công bố của ban tổ chức, Ville De Mont đồng thời được trao thêm hạng mục "HR Most Caring Awards", trở thành một trong những doanh nghiệp du lịch - nghỉ dưỡng được ghi nhận về môi trường làm việc tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ cấu nhân sự. Khoảng 90% lao động tại Ville De Mont là người địa phương, đồng thời nhiều hoạt động văn hóa bản địa như chợ phiên, nghề thủ công và trải nghiệm cộng đồng được đưa vào mô hình vận hành của khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là xu hướng được nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới áp dụng nhằm gia tăng giá trị bản địa thay vì chỉ khai thác cảnh quan tự nhiên.

Theo các đơn vị nghiên cứu du lịch, phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang đang có xu hướng dịch chuyển từ những dự án quy mô lớn sang mô hình boutique với số lượng phòng giới hạn, ưu tiên tính riêng tư, cảnh quan nguyên bản và phát triển bền vững. Trong bối cảnh quỹ đất trên núi ngày càng khan hiếm, những dự án có quy mô chỉ vài chục căn, sở hữu vị trí độc lập và được quốc tế ghi nhận đang trở thành dòng tài sản nghỉ dưỡng có tính khác biệt trên thị trường.