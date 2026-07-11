TP Hồ Chí Minh đề xuất đưa dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê vào dự án cấp bách

Theo đó, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Thành phố cũng đề xuất bổ sung các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng để khuyến khích phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn; đồng thời cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuê đất trong khu công nghiệp để xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Theo Sở Xây dựng, các đề xuất này nhằm hình thành quỹ nhà ở cho thuê phục vụ người lao động, công nhân, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Theo báo cáo, hiện TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 72.581 phòng, căn nhà ở cho thuê thuộc nhiều loại hình khác nhau. Trong đó có 10.056 căn nhà ở xã hội cho thuê, gồm 4.855 căn thuộc quỹ nhà ở cho thuê và 5.201 căn thuộc các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành từ năm 2020 đến nay.

Ngoài ra, thành phố hiện có 2.096 phòng, căn nhà lưu trú công nhân, bao gồm các dự án trong khu công nghiệp và quỹ nhà do Quỹ Phát triển nhà ở thành phố quản lý.

Sở Xây dựng cho biết, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có đủ cơ sở để xác định chính xác nhu cầu cũng như đăng ký chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trong giai đoạn tới. Vì vậy, thành phố đang tiếp tục triển khai điều tra xã hội học nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu thuê nhà của các nhóm đối tượng trên địa bàn.

Theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, TP Hồ Chí Minh phát triển 199.400 căn trong đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố mới hoàn thành 17.902, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội (gấp 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn 2021 - 2025). Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027, dự kiến phát triển 66.657 căn, giai đoạn 2028 - 2030 dự kiến phát triển 114.600 căn.