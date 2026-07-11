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Thêm nhiều nền biệt thự, nhà liên kế được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ

| | Bất động sản

Dự án khu cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại tại phường Tân Mỹ, khu thương mại dịch vụ và căn hộ số 239 - 241 Hòa Bình phường Phú Thạnh, khu nhà ở Bình Trưng Đông, dự án Green Town Bình Tân được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, dự án Khu cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại tại phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư gồm 6 block là 3, 4, 5, 6, 7, 8 với tổng 1.067 căn hộ, đã được cấp 625 sổ hồng.

Chủ đầu tư dự án Khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại phường Tân Mỹ phải thực hiện các cam kết thì cư dân mới được cấp sổ.

Tại buổi họp, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 798 căn hộ đối với khối 9, 10, 11, 12 tại lô P1 giai đoạn 1C thuộc dự án.

Tuy nhiên, Tổ Công tác 1645 cho biết, dự án đã được tháo gỡ 1 lần, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện các cam kết, như hoàn thành tuyến đường kết nối vào dự án N1, mở rộng đường Phú Thuận, hoàn thành thẩm định xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung…

Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM, Phòng Kinh tế đất, UBND phường Tân Mỹ phối hợp cùng chủ đầu tư làm rõ thời hạn xử lý những tồn đọng hiện nay, trước khi xem xét cho phép cấp giấy chứng nhận đối với các căn hộ còn lại.

Tiếp đó, Tổ Công tác 1645 xem xét tháo gỡ cho dự án Khu cao ốc phức hợp nhà ở thương mại phường Tân Mỹ, TP.HCM cũng do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư, gồm 4 block là 9, 10, 11, 12 với tổng 798 căn hộ. Nay, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án này đã có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, nên ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.

Dự án thứ 3 là Khu thương mại dịch vụ và căn hộ số 239 - 241 Hòa Bình phường Phú Thạnh do Công ty CP Nova Richstar làm chủ đầu tư, bao 3 block 22 tầng với 853 căn hộ và 25 căn thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị Tổ Công tác 1645 xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà và các căn thương mại dịch vụ tại dự án.

Kết luận về dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho người mua nhà và các căn thương mại dịch vụ trên theo đề nghị của chủ đầu tư. Đồng thời, đề nghị Công ty CP Nova Richstar cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại liên quan đến dự án theo quy định và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Dự án tiếp theo là Khu nhà ở Bình Trưng Đông ở phường Bình Trưng do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư. Dự án gồm 24 nền nhà liên kế và 106 nền nhà biệt thự đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nay, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị Tổ Công tác 1645 xem xét cấp sổ hồng đối với các căn nhà đã được xây dựng tại dự án. Kết luận dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.

Dự án Green Town Bình Tân sẽ được cấp sổ.

Dự án cuối cùng là được tháo gỡ là khối nhà chung cư B1, B3, B4 của Khu đô thị xanh Bình Tân (Green Town Bình Tân) thuộc dự án Khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, phường Bình Tân do Công ty TNHH IDE Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án này có 830 căn hộ và 37 căn thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị Tổ Công tác 1645 xem xét cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và các căn thương mại dịch vụ trên tại dự án.

Dự án Green Town Bình Tân này cũng đã có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật nên ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà cùng với các căn thương mại dịch vụ thuộc dự án theo đề nghị của chủ đầu tư. Tuy nhiên, ông Thắng đề nghị chủ đầu tư cần làm việc với Sở Xây dựng TPHCM để hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

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