Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ nay, người dân xây nhà dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được tự thiết kế, miễn giấy phép xây dựng

| | Bất động sản

Từ nay, người dân xây nhà dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được tự thiết kế, miễn giấy phép xây dựng

Quy định trên sẽ mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình xây dựng nhà ở.

Theo quy định tại Nghị định 207, chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình nếu ngôi nhà đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m² và chiều cao dưới 12 m.

Quy định này áp dụng đối với các công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, người dân có thể chủ động thiết kế nhà ở của mình mà không bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn thiết kế, góp phần giảm chi phí và đơn giản hóa thủ tục trong quá trình xây dựng.

Tuy nhiên, dù được tự thiết kế, chủ nhà ở riêng lẻ vẫn phải bảo đảm công trình tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy (nếu có), bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

﻿Bên cạnh đó, Nghị định 207 quy định, chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trường xây dựng; vị trí, kích thước biển báo phải bảo đảm dễ quan sát và hiển thị rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và những nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định này.

Chủ sở hữu nhà ở tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình, công trình lân cận và môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Khuyến khích chủ sở hữu nhà ở tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này.

Chủ sở hữu nhà ở phải tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này đối với công trình nhà ở riêng lẻ.

Nghị định quy định nội dung giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ gồm: Biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận; chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng.

Hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm và các máy móc, thiết bị phục vụ thi công; biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ kèm theo việc sửa chữa, cải tạo công trình thì việc thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và phù hợp với công năng mới của công trình.

Ngọc Lan

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chung cư Hà Nội diễn biến “lạ”: Đầu năm khách trả 8 tỷ chủ nhà không bán, giờ hạ gần nửa tỷ chưa ai chốt

Chung cư Hà Nội diễn biến “lạ”: Đầu năm khách trả 8 tỷ chủ nhà không bán, giờ hạ gần nửa tỷ chưa ai chốt Nổi bật

Nhà trong ngõ rao bán nửa năm vẫn ế, chủ nhà giảm giá trăm triệu đồng, môi giới vẫn than: “Khó bán!”

Nhà trong ngõ rao bán nửa năm vẫn ế, chủ nhà giảm giá trăm triệu đồng, môi giới vẫn than: “Khó bán!” Nổi bật

Nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn do bão Ba Vì

Nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn do bão Ba Vì

17:16 , 10/07/2026
Hàng trăm hộ dân chung cư Thăng Long Tower bị 'treo' sổ hồng cả chục năm

Hàng trăm hộ dân chung cư Thăng Long Tower bị 'treo' sổ hồng cả chục năm

17:07 , 10/07/2026
Vinhomes dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Vinhomes dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

16:32 , 10/07/2026
Hầm xuyên núi dài 8km cao nhất Việt Nam nhận chỉ đạo “nóng”

Hầm xuyên núi dài 8km cao nhất Việt Nam nhận chỉ đạo “nóng”

16:03 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên