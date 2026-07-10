Nhà trong ngõ rao bán nửa năm vẫn ế, chủ nhà giảm giá trăm triệu đồng, môi giới vẫn than: “Khó bán!”

Nhiều chủ nhà trong ngõ hiện đã chấp nhận giảm giá từ 300-500 triệu đồng/căn để bán nhanh. Tuy nhiên, nhiều khách hàng tới xem vẫn “lắc đầu” ra về.

Đơn cử, một căn nhà nằm trong ngõ ở phố Phú Đô, Hà Nội đầu năm được rao bán với giá 9,7 tỷ đồng, nay giá đã hạ xuống 9,1 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bán được. Song, môi giới cho biết, căn nhà này không phải cắt lỗ, mà do chủ nhà hạ giá để bán nhanh.

“Căn nhà này được chủ mua từ năm 2020 với giá hơn 4 tỷ đồng. Hiện chủ cần mua nhà mới nên mong muốn sẽ chốt được sớm nên hạ giá. Dù vậy nhưng từ thời điểm hạ giá tới nay đã 3 tháng nhưng khách vẫn chỉ tới xem rồi ra về”, môi giới nói.

Anh Trường Giang - chủ phòng giao dịch bất động sản Thành Đạt Land nói: “Chưa bao giờ tôi thấy thị trường khó bán như hiện nay. Ngoài yếu tố giá còn cao thì tâm lý người mua sợ lãi suất. Nhiều người hiện đã tạm dừng kế hoạch mua nhà và chờ đợi thêm. Chính điều này khiến thị trường nhà trong ngõ Hà Nội chững lại”.

Anh cho biết, nhiều căn nhà trong ngõ đã giảm giá vài trăm triệu đồng nhưng vẫn rất khó bán. Thậm chí, có những căn nhà môi giới phải khuyên chủ giảm thêm để thu hút khách hàng nhưng vẫn chưa bán được.

Theo dữ liệu mới nhất của batdongsan.com.vn, tại Hà Nội loại hình nhà riêng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm nhà riêng bán và cho thuê đều giảm. Mặc dù neo mức cao sau một thời gian tăng trưởng, mặt bằng giá rao bán nhà riêng Hà Nội đã bắt đầu xu hướng giảm nhẹ khoảng 1% trong những tháng gần đây. Một số quận trung tâm như Đống Đa, Hà Đông, Ba Đình cũ điều chỉnh giảm 3%. Với nhà mặt phố, lượng quan tâm giảm 8-10% so với tháng liền trước.

Ông Trần Minh Tiến, đại diện One Mount Group, nhìn nhận giao dịch nhà đất Thủ đô sụt giảm rõ rệt, cho thấy dòng tiền đầu tư đang trở nên dè dặt hơn trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Bên cạnh đó, diễn biến dịch chuyển ra ngoài khu vực lõi không phản ánh sự “nóng lên” của thị trường mà chủ yếu đến từ quá trình tái cấu trúc dòng tiền. Trong bối cảnh giãn dân và quy hoạch đô thị được thúc đẩy, nhu cầu tìm kiếm nhà ở tại các khu vực ven trung tâm ngày càng rõ rệt.

Nhìn về các quý còn lại của năm 2026, ông Trần Minh Tiến cho rằng thị trường sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực, trong bối cảnh chi phí vốn chưa giảm đáng kể và tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có thể ở ngay và phù hợp với khả năng chi trả của số đông sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.

Ông Lê Đình Chung - Tổng giám đốc SGO Homes cho rằng mặt bằng giá hiện nay đã ở mức cao so với khả năng chi trả của phần lớn người mua. Thị trường không loại trừ khả năng xuất hiện yếu tố tâm lý đám đông, hay hiệu ứng FOMO, khi dòng tiền tập trung vào các sản phẩm có tính khan hiếm.

Tuy nhiên, nếu xét về giá trị sử dụng thực tế, xu hướng dịch chuyển từ nhà đất sang chung cư đang xuất hiện ngày càng rõ hơn. Khi giá nhà trong ngõ tăng mạnh trong thời gian dài, nhiều người mua ở thực trước đây ưu tiên nhà đất đã bắt đầu chuyển sang lựa chọn căn hộ chung cư.

Theo chuyên gia này, trong thời gian tới, giá nhà trong ngõ có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh nhất định, đặc biệt khi các chính sách di dời trường học ra khỏi khu vực nội đô được triển khai, làm giảm nhu cầu thuê nhà ở một số khu vực.

“Hiện nhu cầu mua nhà trong ngõ chủ yếu đến từ hai mục đích là để ở và cho thuê. Nếu nhu cầu cho thuê giảm xuống, áp lực tăng giá cũng sẽ giảm theo”, ông Chung cho biết.