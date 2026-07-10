Doanh nhân từng theo học Harvard, sau hơn 30 năm từ bất động sản, hạ tầng, thương mại và công nghệ đã dựng nên tập đoàn top đầu ASEAN

Ông Trần Kim Chung là người sáng lập CT Group. Ông tốt nghiệp Khoa Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và từng theo học tại Đại học Harvard (Mỹ).

Năm 14 tuổi, chàng trai trẻ quyết định liên kết với xưởng sản xuất kem của ông chú để mở một cơ sở bánh kem. Khi mới bắt đầu, ông Chung kiêm tất cả công việc, từ sản xuất bánh đến đóng gói và đi bán.

Sau 2 năm hoạt động, tiệm bánh kem buộc phải đóng cửa, vì các đối thủ cạnh tranh “mọc lên như nấm sau mưa” mà còn áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất... Đó là bài học đầu đời về lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp trên thương trường của ông.

Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường Đại học, ông đã trải qua rất nhiều ngành nghề như phối hợp cùng bạn bè để mở nhà hàng và cung cấp suất ăn công nghiệp, sản xuất rượu bia, xuất khẩu gạo sang Đông Âu, phân phối điện thoại, đất đai…

Ngày 29/6/1992, ông thành lập Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, mỹ phẩm và vật tư. Một năm sau, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ C&T (Challenge of the Twenty-first Century). Cùng thời gian này, ông cũng thành lập Công ty TNHH Him Lam. Đến năm 1998, ông tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế C&T và nhiều doanh nghiệp khác; năm 2000 phát triển chuỗi bán lẻ hàng cao cấp trên phạm vi cả nước.

Năm 2006, ông Trần Kim Chung thành lập CT Group, mở rộng hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như bất động sản, hạ tầng, thương mại và công nghệ.

Trong lĩnh vực bất động sản, thông qua CT Land và các đơn vị thành viên, CT Group phát triển nhiều dự án tại khu vực phía Nam như Metro Star, chuỗi C.T Plaza, I-Home, Bee Home, Space Ship One Mega Mall cùng các dự án nghỉ dưỡng Léman Cap Resort & Spa (Vũng Tàu) và Léman Tree Resort (Nha Trang).

Cuối năm 2025, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau với tổng chiều dài khoảng 280 km, quy mô đường sắt đôi điện khí hóa, vận tốc thiết kế 200-250 km/h và nghiên cứu phương án nâng lên 300-350 km/h. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 12 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Sau 34 năm phát triển, CT Group cho biết đang đẩy mạnh chiến lược chuyển dịch sang lĩnh vực công nghệ chuyên sâu (Deep Tech) và nhanh chóng trở thành một Tập đoàn Deep Tech top đầu của khối ASEAN.

Theo doanh nghiệp, hệ sinh thái hiện gồm 15 công ty công nghệ, trong đó có 8 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược như máy bay không người lái (UAV), kinh tế không gian tầm thấp (LAE), bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, công nghệ không gian, bản sao số quốc gia, xe tự hành và tín chỉ carbon.

Theo Chủ tịch Trần Kim Chung, CT Group đã đầu tư nhiều năm vào các công nghệ chiến lược, xây dựng hệ thống nhà máy và phòng thí nghiệm nhằm từng bước làm chủ công nghệ, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng hệ sinh thái trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực UAV, CT UAV - thành viên của CT Group đã nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy bay không người lái phục vụ logistics, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, nông nghiệp, môi trường và an ninh. Doanh nghiệp hiện vận hành 5 nhà máy đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100D tại TP.HCM cùng 22 phòng thí nghiệm tại Việt Nam và một số quốc gia; tỷ lệ nội địa hóa các công nghệ cốt lõi đạt khoảng 87,5%.

CT UAV dự kiến khánh thành nhà máy tại Hoa Kỳ trong quý IV/2026, đồng thời đề xuất đầu tư khu liên hợp công nghệ UAV rộng khoảng 400 ha cùng các dự án nhà máy pin tại Tây Ninh.

Ở lĩnh vực kinh tế không gian tầm thấp, GASCO-LAE đang triển khai khoảng 600 dịch vụ tại Việt Nam và một số thị trường quốc tế, đồng thời hoàn tất thủ tục xây dựng Trung tâm Kinh tế không gian tầm thấp ASEAN gần sân bay Tân Sơn Nhất với diện tích sàn gần 500.000 m2.

Tháng 2/2026, doanh nghiệp đưa vào khai thác tuyến bay thương mại thường xuyên bằng UAV từ Cần Giờ đến Vũng Tàu và đặt mục tiêu triển khai khoảng 10.000 chuyến bay phục vụ hơn 600 lĩnh vực ứng dụng.

Đối với ngành bán dẫn, CT Group cho biết đang đầu tư xây dựng hệ sinh thái toàn trình, gồm thiết kế chip, nhà máy quang khắc công nghệ GaN và các nhà máy lắp ráp, kiểm thử, đóng gói (ATP).

Ở lĩnh vực công nghệ không gian, CT Verse tập trung phát triển vệ tinh quang học, công nghệ RF, radar, 5G/6G và các phương tiện không người lái. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp cho biết đã hoàn thiện mẫu radar 76 GHz và mở rộng nghiên cứu các nền tảng điều khiển phương tiện tự hành.

Trong khi đó, CCTPA đang xúc tiến nhiều dự án tín chỉ carbon tại 9 tỉnh, thành phố với các lĩnh vực như quản lý rừng, nông nghiệp bền vững, thủy sản, chiếu sáng công cộng và giảm phát thải. Doanh nghiệp cũng phát triển các nền tảng công nghệ như UAV, LiDAR và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định phát thải (dMRV) nhằm phục vụ thị trường tín chỉ carbon.

Ở lĩnh vực bản sao số quốc gia, NDT15 - một thành viên của CT Group - đang mở rộng hoạt động theo hai hướng B2G và B2B, tập trung vào các lĩnh vực như đô thị thông minh, du lịch, nông nghiệp chính xác, thủy sản, môi trường, quản lý rừng, cảng biển và khu công nghiệp.