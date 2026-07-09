Tuyến metro gần 4 tỷ USD, dài hơn 54 km kết nối Bến Thành - Cần Giờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đạt cột mốc quan trọng

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo chỉ đạo, các địa phương liên quan phải tập trung huy động toàn bộ lực lượng để khẩn trương thực hiện các công tác kỹ thuật và pháp lý. Các nhiệm vụ bao gồm thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác định pháp lý nhà đất để lập phương án bồi thường chi tiết.

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công trước ngày 2/9/2026.

UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND các phường, xã gồm Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố yêu cầu hệ thống chính trị tại các phường, xã nêu trên tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì đôn đốc, theo dõi tiến độ và kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Tại Cần Giờ, loạt máy móc, cần cẩu, xe chuyên dụng và thiết bị phụ trợ đã xuất hiện tại một số vị trí dọc tuyến. Những “cỗ máy mở đường” đầu tiên.

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2028.

Tại khu vực Cần Giờ, nhiều máy móc, cần cẩu, xe chuyên dụng và thiết bị thi công đã xuất hiện tại một số vị trí dọc tuyến. Đây được xem là những bước chuẩn bị thực địa đầu tiên sau lễ động thổ dự án vào tháng 12/2025.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường sắt bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Cần Giờ rộng khoảng 39 ha. Trong giai đoạn 1, dự án gồm hai ga là Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot và Trung tâm điều hành khai thác (OCC) đặt tại Cần Giờ.

Hướng tuyến đi từ ga Bến Thành theo các trục Ký Con - Vĩnh Khánh - Nguyễn Tất Thành, qua khu vực Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè, sau đó tiếp tục qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp đến Bình Khánh, bám theo cao tốc Bến Lức - Long Thành và hành lang đường Rừng Sác để đến Cần Giờ.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt chỉ đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và không đi vào vùng lõi rừng ngập mặn.

Với tốc độ thiết kế tối đa dự kiến 350 km/h, tuyến Bến Thành - Cần Giờ được định hướng trở thành tuyến đường sắt đô thị có tốc độ cao nhất Việt Nam, cao hơn đáng kể so với Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110 km/h) và tuyến Cát Linh - Hà Đông (80 km/h).

Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến rút xuống còn khoảng 13 phút, góp phần giảm sự phụ thuộc vào đường bộ và phà, đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía Nam thành phố.

Khu vực này hiện cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có khu đô thị Vinhomes Green Paradise với diện tích gần 2.900 ha và tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD.