Rào chắn nhiều đoạn trên Đại lộ Thăng Long để thi công nút giao Vành đai 3,5

Theo đó, trên đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đơn vị thi công sẽ rào chắn toàn bộ đoạn từ Km7+760 đến Km8+680. Các phương tiện lưu thông trên đường gom được phân luồng sang đường cao tốc hiện trạng để tránh khu vực thi công. Đoạn cao tốc phải từ Km8+220 đến Km8+530 tiếp tục thu hẹp 3m làn sát dải phân cách giữa để thi công trụ cầu như giai đoạn 1.

Đối với đường cao tốc phải, toàn bộ đoạn từ Km8+120 đến Km8+860 sẽ được rào chắn. Các phương tiện lưu thông trên đường tạm bố trí tại dải phân cách giữa để đi qua khu vực thi công. Một số vị trí tiếp tục thu hẹp làn khẩn cấp để thi công hệ thống thoát nước và các nhánh lên, xuống cao tốc.

Ở chiều ngược lại, đường cao tốc trái Đại lộ Thăng Long tiếp tục duy trì phương án tổ chức giao thông của giai đoạn 1 tại các vị trí thi công trụ cầu, đồng thời thu hẹp làn khẩn cấp để thi công hệ thống thoát nước và đường nhánh.

Trên đường gom trái Đại lộ Thăng Long và đường Hoàng Tùng, phương án phân luồng giai đoạn 1 cũng được giữ nguyên; một số đoạn đường gom được thu hẹp để thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ nhưng vẫn bảo đảm bề rộng tối thiểu 4m cho phương tiện lưu thông.

Trong toàn bộ phạm vi thi công, tốc độ tối đa của các phương tiện được giới hạn ở mức 60 km/h.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ; tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông và xử lý kịp thời nếu xảy ra ùn tắc.

Chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố trong quá trình thi công.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt đi qua khu vực, tạm thu hồi các điểm dừng nằm trong phạm vi thi công để phù hợp với phương án tổ chức giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và lực lượng thanh tra giao thông được đề nghị phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.