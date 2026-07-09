Hà Nội phấn đấu hoàn thành bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương trong tháng 8-2026

Tại nông trường chè tại thôn Long Phú (xã Phú Cát), đại diện Công ty CP Chè Long Phú cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, từ năm 2018, đơn vị đã phối hợp với chính quyền huyện Quốc Oai cũ bàn giao hồ sơ về địa phương.

Hiện nay, Công ty đã lập hồ sơ để tiếp tục bàn giao lại gần 261ha đất trồng chè không còn nhu cầu sử dụng, đồng thời liên hệ cơ quan thuế để kê khai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Phú Cát Hoàng Nguyên Ưng cho hay, việc bàn giao đất trước đây chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật, dẫn đến phát sinh nhiều khó khăn trong giải quyết quyền lợi hợp pháp của người dân, như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc với đại diện các xã, phường và tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất nông, lâm trường. Ảnh: Tùng Nguyễn

Những vướng mắc về đất nông, lâm trường còn ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ một số dự án trên địa bàn xã Phú Cát như: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 21A; Đường vành đai Khu công nghệ cao Hoà Lạc…

Ông Hoàng Nguyên Ưng đề xuất UBND thành phố sớm ban hành quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập phương án sử dụng với đất có nguồn gốc nông, lâm trường; cho thực hiện một số chính sách đặc thù để triển khai dự án hiện nay đang có vướng mắc về đất nông, lâm trường…

Bà Khuất Thị Thu Hà, đại diện Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì cho biết, nhiều năm trước đơn vị được UBND tỉnh Hà Tây cũ cho phép sử dụng 833,76ha. Trong quá trình quản lý, cùng với sự thay đổi về địa chính, quỹ đất của trung tâm cũng có nhiều biến động. Một phần diện tích đất của trung tâm đã được thu hồi.

Chủ tịch UBND xã Phú Cát Hoàng Nguyên Ưng báo cáo đoàn công tác. Ảnh: Tùng Nguyễn

Bà Khuất Thị Thu Hà cho biết, hiện nay đơn vị vẫn đang có nhu cầu quản lý, sử dụng khoảng 80ha đất phục vụ nghiên cứu, phát triển bò. Đối với diện còn lại thuộc 4 xã, phường: Yên Bài, Suối Hai, Ba Vì, Tùng Thiện, trung tâm đề xuất bàn giao lại để chính quyền các địa phương quản lý.

Cho ý kiến tại cuộc làm việc với đoàn công tác thành phố, đại diện các xã, phường: Kiều Phú, Phú Cát, Yên Xuân, Bất Bạt, Yên Bài, Quảng Oai, Suối Hai, Tùng Thiện, Xuân Mai, Trần Phú, đã thông tin về những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong quá trình quản lý diện tích đất nông, lâm trường, đồng thời đề xuất giao phần diện tích không sử dụng về UBND các xã, phường quản lý.

Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, trên địa bàn xã hiện có nhiều đơn vị đang quản lý đất nông, lâm trường nhưng chưa thực hiện việc bàn giao về địa phương. Khoảng 700 hộ dân đang sinh sống ổn định trên diện tích đất nông, lâm trường.

Vi phạm đất đai xã có trách nhiệm xử lý nhưng quỹ đất thì do các đơn vị, doanh nghiệp giữ, dẫn đến bất cập trong quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra thực địa đất nông trường chè tại xã Phú Cát. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với một số đề nghị của các xã: Phú Cát, Yên Bài liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án chồng lấn đất nông, lâm trường, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị trong tuần tới, các địa phương làm việc cụ thể với Sở để giải quyết.

Đại diện Thanh tra thành phố, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng phát sinh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra hiện nay là quản lý, sử dụng hiệu quả đất nông, lâm trường, khai thác được nguồn lực từ quỹ đất để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn

Đối với diện tích đất nông, lâm trường mà các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất giữ lại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm với các vi phạm phát sinh.

Đối với diện tích đất nông, lâm trường đã được bàn giao về xã, phường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các địa phương xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để phát sinh vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương thủ tục bàn giao; phấn đấu hoàn thành bàn giao đất nông, lâm trường về UBND các xã, phường quản lý trong tháng 8-2026.

Sau khi tiếp nhận, chính quyền các địa phương có trách nhiệm cắm mốc chỉ giới để quản lý, bảo vệ và ngăn chặn vi phạm; đồng thời, tập trung xây dựng phương án sử dụng cụ thể, bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật dữ liệu đất nông, lâm trường vào hệ thống thông tin dữ liệu chung. Đồng thời, tổng hợp báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án sử dụng đất nông, lâm trường, trình UBND thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 20-7-2026.