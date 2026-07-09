BĐS Hưng Long phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long (BĐS Hưng Long) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 30/6/2026, BĐS Hưng Long đã phát hành 70.000 trái phiếu mã HUL32601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng.

Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành bằng việc gửi một thông báo chào mua cho Đại diện Người sở hữu trái phiếu và Đại lý lưu ký trước ngày mua lại trước hạn dự kiến tối thiểu 45 (bốn mươi lăm) ngày hoặc thời hạn khác phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm áp dụng và thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn trái phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện trái phiếu.

Khi đó, Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu chào mua) hoặc không bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành.

Tổ chức phát hành cũng được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành theo trình tự và thủ tục được chấp thuận bởi Người sở hữu trái phiếu với điều kiện không trái với quy định pháp luật có liên quan, quy chế VSDC và Sở GDCK.

Lô trái phiếu HUL32601 có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027. Theo HNX, lô này có lãi suất phát hành 10%/năm; các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm... không được công bố.

Ảnh minh họa: VHM

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành lô HUL32601 chỉ 1 ngày (tức ngày 29/6/2026), BĐS Hưng Long đã mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô Thị Phức Hợp Hạ Long Xanh số 2606/HĐCNMPDABĐS/VHM-VGR-HL ký ngày 26/06/2026 giữa doanh nghiệp này với Liên danh nhà đầu tư (Tập đoàn Vingroup – CTCP và Công ty CP Vinhomes) đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

Nói thêm về BĐS Hưng Long, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2024; với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Nhật Minh; trụ sở tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng; gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội) 98%; Dương Đình Phú 1% và Trần Thị Huế 1%.

Thời điểm này là bà Trần Thị Minh Hiếu (SN 1979) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 5/2026, vị trí này do bà Triệu Thùy Linh (SN 1996) đảm nhiệm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có một người đại diện theo pháp luật khác là ông Lê Hồng Quân (SN 1991).

Đến đầu tháng 6/2026, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long như hiện tại. Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (25/6/2026), BĐS Hưng Long có vốn điều lệ 6.520 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Trong số các cổ đông sáng lập của BĐS Hưng Long, Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ ban đầu ở mức hơn 517 tỷ đồng; với 2 thành viên góp vốn là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (50%) và ông Phạm Quốc Nhật (50%). Ông Nhật cũng chính là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cuối tháng 3/2026, vốn điều lệ của Bất động sản Phương Đông Hà Nội ở mức 10.700 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Hồ Thanh Bảo 99,989% và Trần Thị Minh Hiếu 0,011%. Hai cổ đông này cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với chức danh lần lượt là Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc.

Bất động sản Phương Đông Hà Nội được biết đến là pháp nhân nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ-Vinhomes Park (Vinhomes Smart City) từ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn.

Cụ thể, ngày 13/9/2019, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5062/QĐ-UBND về việc cho phép Đầu tư Xây dựng Thái Sơn chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Smart City cho Bất động sản Phương Đông Hà Nội, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng gồm: Lô đất F5-CH02 có diện tích 21.087 m2, phía trên xây dựng nhà ở cao tầng, sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm; Lô đất F5-CX01 có diện tích 10.484 m2, phía trên xây dựng sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm.

Bất động sản Phương Đông Hà Nội cũng là bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Saigon Glory là chủ đầu tư dự án khu tứ giác Bến Thành hay The Spirit of Saigon tọa lạc tại khu đất có diện tích 8.537m2 tại ngã tư đường lớn Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành, ngay nhà ga metro số 1.