MIK Group phát triển The Harbor Skyline - thành phố cao tầng tiên phong tại đảo Vũ Yên

Hải Phòng trong chiến lược phát triển của MIK Group

Sau sự xuất hiện tại hàng loạt thị trường trọng điểm, Hải Phòng trở thành điểm đến tiếp theo trong chiến lược mở rộng của MIK Group. Lựa chọn này được đưa ra khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thay đổi về quy hoạch, hạ tầng và không gian đô thị.

Theo đó, cùng với quá trình dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Bắc sông Cấm, hệ thống hạ tầng Hải Phòng liên tục được đầu tư, mở rộng không gian phát triển từ khu vực lõi cũ sang những đô thị mới. Sự thay đổi đó cũng kéo theo nhu cầu về những mô hình nhà ở có quy mô lớn hơn, được quy hoạch bài bản và tích hợp đầy đủ các chức năng của một đô thị hiện đại.

Trong bức tranh phát triển ấy, MIK Group cho biết sẽ phát triển dự án The Harbor Skyline tại đảo Vũ Yên. Theo doanh nghiệp, khu vực này hội tụ đồng thời quỹ đất đủ lớn, không gian phát triển rộng mở và khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố, tạo nền tảng cho một tổ hợp cao tầng được quy hoạch đồng bộ.

Sở hữu địa thế "tam giang tụ thủy", được bao bọc bởi sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng, Vũ Yên có lợi thế về cảnh quan mặt nước, tầm nhìn khoáng đạt và điều kiện tự nhiên khác biệt so với nhiều khu vực nội đô. Đồng thời, mạng lưới các cây cầu chiến lược như: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền cùng các cầu tại Vũ Yên trong tương lai giúp khu vực kết nối nhanh với trung tâm thành phố, cảng biển và các trục giao thông liên vùng.

Nhà phát triển bất động sản MIK Group cho rằng, chính sự cộng hưởng giữa vị trí cửa ngõ, hệ sinh thái sông nước và dư địa phát triển đã tạo tiền đề để doanh nghiệp hiện thực hóa mô hình thành phố cao tầng trên đảo tại Hải Phòng.

The Harbor Skyline - Thành phố cao tầng tiên phong tại đảo Vũ Yên

The Harbor Skyline được phát triển từ định hướng xây dựng một thành phố cao tầng trên đảo, lấy cảm hứng từ quá trình phát triển của nhiều đô thị cảng quốc tế như: Yokohama (Nhật Bản), Harbour City (Hong Kong) hay One Sydney Harbour (Australia). Các khu đô thị ven sông tại đây đều phát huy lợi thế của mặt nước, tầm nhìn rộng mở và khả năng kết nối để hình thành những không gian sống có bản sắc riêng, đồng thời trở thành động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Những kinh nghiệm phát triển các đô thị cảng quốc tế được MIK Group nghiên cứu, chọn lọc và chuyển hóa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vị thế và bản sắc của đảo Vũ Yên. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp xây dựng hệ trụ cột giá trị làm nền tảng cho The Harbor Skyline: sinh khí từ không gian sông nước; lối sống xanh nuôi dưỡng sức khỏe; vị thế cửa ngõ tam giang kết nối trung tâm; khát vọng kiến tạo biểu tượng mới cho Hải Phòng; và tinh thần phóng khoáng của thế hệ cư dân đất Cảng. Sự cộng hưởng của các trụ cột giá trị này tạo nên bản sắc riêng cho dự án, đồng thời định hình một phong cách sống cân bằng giữa thiên nhiên và trải nghiệm đô thị hiện đại.

The Harbor Skyline trở thành dấu ấn thành phố cao tầng tiên phong tại đảo Vũ Yên

Theo doanh nghiệp, The Harbor Skyline sẽ tiếp tục hiện thực hóa định hướng phát triển các dòng căn hộ cao tầng mà MIK Group theo đuổi tại những đô thị giàu tiềm năng. Là thành phố cao tầng tiên phong tại đảo Vũ Yên, dự án đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng danh mục bất động sản của doanh nghiệp, tiếp nối những dấu ấn đã được tạo dựng trên nhiều thị trường.

Không chỉ hướng tới bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường, The Harbor Skyline được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một không sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị, giữa sự riêng tư trên tầng cao và trải nghiệm hệ tiện ích đồng bộ trong đô thị. Đó cũng là định hướng MIK Group theo đuổi khi phát triển dự án: không chỉ tạo dựng nơi an cư mà còn kiến tạo những không gian sống mang bản sắc riêng, phù hợp với đặc trưng của từng vùng đất.