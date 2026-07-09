Tiềm lực doanh nghiệp gần 3 tháng tuổi được giao khu đất vàng hơn 3.600 m2 tại Nha Trang

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định về việc cho CTCP Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú thuê đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại địa chỉ số 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 3.642,2 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý. Đây là khu đất trước đó được thu hồi theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 sau khi đơn vị sử dụng là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vi phạm pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh quyết định cho Bất động sản Biển Trần Phú thuê toàn bộ diện tích 3.642,2 m2 tại số 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ, triển khai dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp.

Khu đất được xác định theo Tờ trích đo bản đồ địa chính số 155-2025, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa xác lập ngày 12/12/2025 và đã được UBND phường Nha Trang xác nhận ngày 16/12/2025.

Khu đất tại địa chỉ số 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Việc thuê đất được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Bất động sản Biển Trần Phú phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các khoản nghĩa vụ khác (nếu có) quy định; sử dụng đúng phạm vi ranh giới, mốc giới và mục đích sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất. Đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ tình hình quản lý, sử dụng đất đến UBND phường Nha Trang trước ngày 31/12 hằng năm.

Về CTCP Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú, doanh nghiệp vừa được thành lập ngày 14/4/2026 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm bà Trần Tuyết Hoa (tỷ lệ 0,09%), ông Nguyễn Tiên Phong (tỷ lệ 0,01%) và Nguyễn Xuân Tùng (tỷ lệ 99,9%).

Trong đó, bà Trần Tuyết Hoa (1999) hiện đang là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuyết Hoa- doanh nghiệp được thành lập từ tháng 6/2021 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ngành nghề chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm kinh doanh vàng miếng).

Không chỉ là cổ đông chi phối tại Bất động sản Biển Trần Phú, ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1996) hiện còn đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, ông Tùng còn làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng Chương Dương- doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới được thành lập ngày 21/5/2026.

Vốn điều lệ ban đầu của Hạ tầng Chương Dương ở mức 3.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát (tỷ lệ 15%), CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (tỷ lệ 15%), CTCP Tập đoàn Trường Hải (tỷ lệ 15%), bà Lê Thị Minh Châu (tỷ lệ 10%), bà Trần Tuyết Hoa (tỷ lệ 10%0 và ông Nguyễn Xuân Tùng (tỷ lệ 35%).

Trong đó, CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát là công ty con của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết lên đến 99,981% (tính đến ngày 31/3/2026).

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là thành viên thuộc CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) của tỷ phú Trần Bá Dương.

Quay trở lại với ông Nguyễn Xuân Tùng, hiện ông còn là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Nước ngoài Hòa Phát, Công ty TNHH Ngôi sao Bình Minh và Công ty TNHH Đầu tư nước ngoài Bình Minh.

Khánh Hân