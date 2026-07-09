Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cải tạo nhà, kéo sập cả căn liền kề

| | Bất động sản

Trong quá trình tháo dỡ, cải tạo căn nhà trên đường Lê Lợi (Bắc Ninh), một phần công trình bất ngờ đổ sập, kéo theo căn nhà liền kề đổ hoàn toàn.

Trưa 9/7, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sập hai căn nhà liền kề trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo ông Thanh, sự cố xảy ra vào khoảng 10h45 cùng ngày tại hai căn nhà số 171 và 173 đường Lê Lợi, đều thuộc cùng một chủ sở hữu. Thời điểm xảy ra sự cố, gia đình đang tháo dỡ công trình để cải tạo.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự kiến, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, kiểm tra hiện trạng công trình và triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào bảo đảm an toàn, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây khoảng một tháng, tại phường Bắc Giang cũng xảy ra sự việc tương tự khi một hộ dân đào móng xây nhà khiến căn nhà liền kề bị nghiêng. Cụ thể, sáng 3/6, gia đình ông Nguyễn Văn C. (tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang) đào móng để thi công xây dựng công trình tại số 31 đường Thánh Thiên. Việc múc đất sâu làm ảnh hưởng đến căn nhà số 33 nằm liền kề của gia đình bà Nguyễn Thị Nh.

Tại hiện trường, phần mặt tiền và toàn bộ mảng tường lớn của ngôi nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt xé toác, kết cấu bê tông bị bong vỡ, gãy sập cục bộ. Toàn bộ công trình bị biến dạng và nghiêng hẳn sang phía hố móng đang đào, chực chờ đổ sập.

Theo bà Nh., gia đình mới mua ngôi nhà số 33 và sửa chữa, chuẩn bị về ở thì gặp sự cố trên. Sau đó, chính quyền khẩn cấp tháo dỡ 2 ngôi nhà để tránh nguy cơ tự đổ sập.

Theo Văn Chương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FLC của ông Trịnh Văn Quyết đang xây hàng trăm căn biệt thự ở 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục

FLC của ông Trịnh Văn Quyết đang xây hàng trăm căn biệt thự ở 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục Nổi bật

Điện Biên tăng tốc triển khai loạt dự án hơn 27.000 tỷ của Tập đoàn Vingroup, Sun Group, Mường Thanh

Điện Biên tăng tốc triển khai loạt dự án hơn 27.000 tỷ của Tập đoàn Vingroup, Sun Group, Mường Thanh Nổi bật

VCCI: Sửa Luật Nhà ở cần đảm bảo đồng bộ với các Luật hiện hành

VCCI: Sửa Luật Nhà ở cần đảm bảo đồng bộ với các Luật hiện hành

14:16 , 09/07/2026
TNH Hotels & Resorts bị phạt do vi phạm công bố thông tin

TNH Hotels & Resorts bị phạt do vi phạm công bố thông tin

14:14 , 09/07/2026
The Magnolia và nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm sống

The Magnolia và nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm sống

13:30 , 09/07/2026
Người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ đón tin vui: Cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh

Người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ đón tin vui: Cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh

12:25 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên