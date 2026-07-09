TNH Hotels & Resorts bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và quản lý khách sạn TNH (TNH Hotels & Resorts). Địa chỉ: Tầng 21 tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

Theo đó, TNH Hotels & Resorts bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Phụ lục số I Thông tư số 122/2020/TT-BTC đối với các mã trái phiếu THNCH2122001; TNHCH2122002; TNHCH2122004; TNHCH2128003 (Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2024 không báo cáo việc sử dụng tiền từ nguồn trái phiếu cho các chương trình, dự án đầu tư cụ thể, khoản nợ, vốn chủ sở hữu cụ thể cần cơ cấu).

TNH Hotels & Resorts cũng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bán niên năm 2025, năm 2025; Tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025.

Tổng số tiền công ty này bị phạt là 152,5 triệu đồng.

TNH Hotels & Resorts là đơn vị đầu tư chuỗi khách sạn với thương hiệu SOJO Hotels

TNH Hotels & Resorts được thành lập năm 2015, là thành viên thuộc hệ sinh thái ROX Group. Doanh nghiệp này chuyên vận hành và đầu tư chuỗi khách sạn với thương hiệu SOJO Hotels, Lapochine Beach Resort trên khắp cả nước.

Từ tháng 1/2026, ông Hà Đăng Sáng thay ông Đặng Nam Sơn giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Cập nhật đến tháng 3/2026, TNH Hotels & Resorts tăng vốn từ 760 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

Hà Ly