Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TNH Hotels & Resorts bị phạt do vi phạm công bố thông tin

| | Bất động sản

TNH Hotels & Resorts bị phạt tổng số tiền 152,5 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và quản lý khách sạn TNH (TNH Hotels & Resorts). Địa chỉ: Tầng 21 tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

Theo đó, TNH Hotels & Resorts bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Phụ lục số I Thông tư số 122/2020/TT-BTC đối với các mã trái phiếu THNCH2122001; TNHCH2122002; TNHCH2122004; TNHCH2128003 (Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2024 không báo cáo việc sử dụng tiền từ nguồn trái phiếu cho các chương trình, dự án đầu tư cụ thể, khoản nợ, vốn chủ sở hữu cụ thể cần cơ cấu).

TNH Hotels & Resorts cũng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bán niên năm 2025, năm 2025; Tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025.

Tổng số tiền công ty này bị phạt là 152,5 triệu đồng.

TNH Hotels & Resorts bị phạt do vi phạm công bố thông tin - Ảnh 1.

TNH Hotels & Resorts là đơn vị đầu tư chuỗi khách sạn với thương hiệu SOJO Hotels

TNH Hotels & Resorts được thành lập năm 2015, là thành viên thuộc hệ sinh thái ROX Group. Doanh nghiệp này chuyên vận hành và đầu tư chuỗi khách sạn với thương hiệu SOJO Hotels, Lapochine Beach Resort trên khắp cả nước.

Từ tháng 1/2026, ông Hà Đăng Sáng thay ông Đặng Nam Sơn giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Cập nhật đến tháng 3/2026, TNH Hotels & Resorts tăng vốn từ 760 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

Hà Ly

PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FLC của ông Trịnh Văn Quyết đang xây hàng trăm căn biệt thự ở 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục

FLC của ông Trịnh Văn Quyết đang xây hàng trăm căn biệt thự ở 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục Nổi bật

Điện Biên tăng tốc triển khai loạt dự án hơn 27.000 tỷ của Tập đoàn Vingroup, Sun Group, Mường Thanh

Điện Biên tăng tốc triển khai loạt dự án hơn 27.000 tỷ của Tập đoàn Vingroup, Sun Group, Mường Thanh Nổi bật

The Magnolia và nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm sống

The Magnolia và nghệ thuật kiến tạo trải nghiệm sống

13:30 , 09/07/2026
Người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ đón tin vui: Cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh

Người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ đón tin vui: Cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh

12:25 , 09/07/2026
5 dự án metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng do DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm tổng thầu có diễn biến mới

5 dự án metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng do DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm tổng thầu có diễn biến mới

12:13 , 09/07/2026
Rời mặt bằng 70 triệu/tháng để lên sàn TMĐT, chủ shop cay đắng: Bán càng nhiều càng lỗ, có người phải 'nộp tô' 400 triệu đồng/mùa Tết

Rời mặt bằng 70 triệu/tháng để lên sàn TMĐT, chủ shop cay đắng: Bán càng nhiều càng lỗ, có người phải 'nộp tô' 400 triệu đồng/mùa Tết

12:00 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên