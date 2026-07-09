Khi những người am hiểu giới tinh hoa cùng giải mã "mật ngữ" của nhà sưu tầm

Đó cũng là những "mật ngữ" được các diễn giả chia sẻ tại The Curators' Series Session 2 – chuỗi tọa đàm do GIDEV tổ chức dành cho đội ngũ nhà giám tuyển dự án The Collectors'.

The Collectors' là bộ sưu tập giới hạn gồm 58 đại trạch nội đô tại giao điểm Vành đai 3 - Liên Phường, cách Thủ Thiêm khoảng 10 phút, được kiến tạo dành cho những nhà sưu tầm tìm kiếm tài sản lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong khuôn khổ The Curators' Series 2, sự kiện quy tụ ba diễn giả giàu kinh nghiệm làm việc với tầng lớp UHNWI ở ba lĩnh vực khác nhau. Bà Đinh Diệu Linh, Giám đốc Thương hiệu Baccarat Việt Nam, chia sẻ góc nhìn từ ngành hàng xa xỉ và nghệ thuật chế tác. Ông Đoàn Hiếu Minh, Thành viên HĐQT CTCP Truyền thông Đa phương tiện Cuộc Sống Số (Digilife), mang đến kinh nghiệm đồng hành cùng khách hàng siêu giàu thông qua thương hiệu Rolls-Royce. Trong khi đó, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Nhà sáng lập GIDEV, chia sẻ những quan sát thực tiễn từ quá trình phát triển và kinh doanh bất động sản cao cấp.

Muốn đồng hành cùng UHNWI, trước hết phải thấu hiểu con người phía sau tài sản

Một trong những nguyên tắc The Collectors' theo đuổi là mỗi quyết định sở hữu của tầng lớp UHNWI luôn bắt đầu từ con người, trước khi đến tài sản. Điều họ tìm kiếm không chỉ là một bất động sản giá trị, mà là một nơi chốn phản chiếu lối sống, gu thẩm mỹ và những giá trị muốn lưu truyền.

Theo ông Đoàn Hiếu Minh, không thể tiếp cận mọi khách hàng bằng cùng một kịch bản. Điều quan trọng là lắng nghe để thấu hiểu câu chuyện, gia đình và những điều họ thực sự trân trọng. Chỉ khi có được sự đồng điệu, cuộc trò chuyện mới vượt lên trên một giao dịch thông thường.

Ở góc nhìn của bà Đinh Diệu Linh, giới sưu tầm không tìm kiếm sự xa xỉ đơn thuần, mà trân trọng những giá trị được bồi đắp bởi thời gian, nghệ thuật chế tác và di sản.

Một trong những "mật ngữ" của giới sưu tầm, theo bà Đinh Diệu Linh, là luôn nhìn thấy giá trị của thời gian và di sản trước khi nhìn vào giá trị của một sản phẩm.

Trong khi đó, ông Trần Trường Sơn cho rằng với bất động sản cao cấp, khách hàng hiếm khi hỏi giá trước tiên, mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị lưu truyền và tiềm năng được thị trường ghi nhận theo thời gian.

Từ cách nhìn này, The Collectors' không xem khách hàng là người đi tìm một căn nhà, mà là những nhà sưu tầm tìm kiếm một tài sản phản chiếu bản sắc của chính mình. Vì vậy, dự án kiến tạo 5 concept design tương ứng với 5 chân dung gia chủ, đồng thời đào tạo đội ngũ Nhà Giám Tuyển về nghệ thuật, kiến trúc, phong cách sống và tư duy sưu tầm, để đủ năng lực đồng hành cùng khách hàng bằng chính hệ giá trị của họ.

Sự đồng điệu không được tạo nên bởi lời giới thiệu, mà bằng trải nghiệm được cá nhân hóa

Theo ông Đoàn Hiếu Minh, không có một kịch bản chung cho mọi khách hàng UHNWI. Điều quan trọng không phải là giới thiệu sản phẩm, mà là giúp họ nhìn thấy chính mình trong tài sản sẽ sở hữu.

Tinh thần ấy được The Collectors' chuyển hóa thành hành trình trải nghiệm dành cho mỗi chủ nhân tương lai. Thay vì tiếp cận theo mô hình bán hàng truyền thống, dự án lựa chọn cách đồng hành cùng khách hàng để khám phá một không gian sống phù hợp với bản sắc của từng gia đình.

Sales Gallery theo mô hình tư vấn cá nhân hóa 1:1, nơi mỗi cuộc gặp là một hành trình đối thoại dành riêng cho từng chủ nhân.

Điều đó được thể hiện từ Sales Gallery với mô hình tư vấn cá nhân hóa 1:1, nơi mỗi cuộc gặp là một hành trình đối thoại riêng tư. Triết lý Blank Canvas tiếp tục mở ra không gian đồng sáng tạo, khi mỗi đại trạch chỉ bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài để chủ nhân tự kiến tạo nội thất theo phong cách sống của mình.

Mỗi đại trạch chỉ hoàn thiện mặt ngoài, dành toàn bộ không gian nội thất để chủ nhân tự định hình theo phong cách và nhu cầu của gia đình.

Ngay cả 5 concept design cũng không đơn thuần là năm phong cách kiến trúc, mà là 5 chân dung gia chủ với những hệ giá trị khác nhau. Bởi với The Collectors', giá trị của một đại trạch không nằm ở thiết kế có sẵn, mà ở khả năng phản chiếu bản sắc của chính người sở hữu.

Giá trị của một tài sản được quyết định từ ngày đầu tiên được kiến tạo

Theo ông Trần Trường Sơn, tài sản dành cho tầng lớp UHNWI không được định giá chỉ bởi hiện trạng, mà bởi khả năng duy trì giá trị trong nhiều thập kỷ. Đó là lý do những bất động sản lõi luôn hội tụ vị trí chiến lược, nguồn cung hữu hạn và chất lượng sống đủ bền vững để đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Triết lý ấy được The Collectors' hiện thực hóa ngay từ khi phát triển dự án. Bộ sưu tập chỉ gồm 58 đại trạch nội đô tại giao điểm Vành đai 3 – Liên Phường, cách Thủ Thiêm khoảng 10 phút.

Đây là một cộng đồng giới hạn, nơi quỹ đất không thể mở rộng và sẽ không bao giờ có chủ nhân thứ 59 cùng hiện diện.

Giá trị ấy tiếp tục được củng cố bằng chất lượng không gian sống. Trên quỹ đất từ 600–1.000m², mỗi đại trạch dành 68% diện tích cho sân vườn và cảnh quan, kiến tạo những khoảng xanh hiếm có giữa trung tâm đô thị. Mỗi dinh thự sở hữu 338–650m² sân vườn riêng, cùng một thiết kế cảnh quan độc bản, tạo nên bộ sưu tập 58 tác phẩm sân vườn phản chiếu cá tính của từng gia chủ. Bên cạnh đó là ốc đảo nước tư gia với hồ bơi khoảng 40m² cùng mặt nước cảnh quan, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và kết nối đa thế hệ ngay trong chính khuôn viên sống.

Với The Collectors', một tài sản lưu truyền không chỉ được tạo nên từ vị trí hay quy mô, mà từ sự hội tụ của nguồn cung hữu hạn, không gian sống khác biệt và những giá trị đủ bền vững để được thị trường cũng như nhiều thế hệ tiếp tục ghi nhận theo thời gian.