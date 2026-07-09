Chuyển mục đích sử dụng hơn 2ha đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề làm dự án nhà ở

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP đã có quyết định về việc cho phép Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội) chuyển mục đích sử dụng 20.289,1 m² đất nông nghiệp và giao 4.437,9 m² đất do UBND phường Bồ Đề quản lý cho công ty để sử dụng 24.727 m² đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại ô đất ký hiệu A4/NO2 phường Bồ Đề, TP.Hà Nội.

Trong tổng diện tích 24.727 m² đất, bao gồm: 17.559,6 m² đất để xây dựng công trình nhà ở thấp tầng và nhà ở cao tầng (bao gồm 10.309,6 m² đất xây dựng nhà ở thấp tầng và 7.250 m² đất xây dựng chung cư cao tầng); 751 m2 đất xây dựng công trình kỹ thuật - dịch vụ - công cộng và nhà điều hành kỹ thuật/quản lý vận hành; 6.416,4 m2 đất cây xanh, đường giao thông nội bộ.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội liên hệ với UBND phường Bồ Đề, Sở Tài chính, Thuế TP,... để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục,... theo quy định.

Ảnh minh họa

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư có thể được gia hạn tối đa 24 tháng và phải nộp khoản tiền tương ứng.

UBND phường Bồ Đề có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật...

Nói thêm về chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội được thành lập vào tháng 12/2014, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội.

Doanh nghiệp có trụ sở tại lô TT4-02, khu đấu giá, đường Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, TP.Hà Nội; hoạt động chính trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 12/2020, doanh nghiệp tăng vốn từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Việt Hùng (50%); Nguyễn Tuấn Hùng 25% và Nguyễn Xuân Hiển 25%.

Hiện, ông Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1970) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Tuấn Hùng còn đang đứng tên tại Công ty CP VB Homes Thường Tín (VB Homes Thường Tín).

Đáng chú ý, 2 cổ đông của Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội là ông Nguyễn Xuân Hiển và ông Nguyễn Việt Hùng còn cùng là cổ đông sáng lập của VB Homes Thường Tín. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2021, hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn CĐ Việt Nam 51%; Công ty CP VB Homes 47%; Nguyễn Xuân Hiển 1% và ông Nguyễn Việt Hùng 1%. Thời điểm này, ông Nguyễn Việt Hùng là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 10/2021, vốn điều lệ tăng gấp đôi, lên mức 100 tỷ đồng; 100% là nguồn vốn tư nhân. Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2024, ông Nguyễn Tuấn Hùng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thay ông Việt Hùng.

Trong số các cổ đông của VB Homes Thường Tín, Công ty CP Tập đoàn CĐ Việt Nam được thành lập vào tháng 7/2017, có vốn điều lệ 800 tỷ đồng (tính đến tháng 11/2023). Ông Cao Đài (SN 1970) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo giới thiệu, Tập đoàn CĐ Việt Nam tiền thân là Công ty CP Cao Nguyên Bắc Ninh, được thành lập từ năm 2004. Năm 2017, Công ty CP Cao Nguyên phát triển hoạt động với quy mô và chiến lược mới, hình thành Tập đoàn CĐ Việt Nam với số vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng.

Đầu tư và kinh doanh bất động sản là lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, với nhiều công trình tiêu biểu như: Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 2, Cao Nguyên 3, Khu đô thị Ngọc Hân Công Chúa, Khu đô thị mới Vạn An - Khúc Xuyên (Bắc Ninh); Khu đô thị mới Xuân An (Hà Tĩnh); Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vietview resort (Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa).

Còn Công ty CP VB Homes (VB Homes) được thành lập vào tháng 3/2021, vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Đầu tư VBG 96%; Đào Thị Vân 2% và Nguyễn Việt Hùng 2%.

Ông Nguyễn Việt Hùng (SN 1989) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của VBHomes.

Tháng 4/2024, VBHomes đổi tên thành Công ty CP IPD Việt Nam; đồng thời, Người đại diện theo pháp luật thay đổi từ ông Việt Hùng sang ông Nguyễn Nam Hải- Giám đốc. Đến tháng 3/2026, vị trí này do ông Vũ Bảo Trung (SN 1990) đảm nhiệm.