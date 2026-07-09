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Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex

| | Bất động sản

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện mở bán chính thức 12/07/2026 nhưng hàng trăm khách hàng đã hoàn tất đặt chỗ và sẵn sàng ký Hợp đồng mua bán tại dự án Regal Complex. Ghi nhận tỷ lệ đăng ký chạm ngưỡng 90-95% cho rổ hàng 400 căn hộ giai đoạn 1.

Hàng trăm hồ sơ chờ ký hợp đồng trước "giờ G"

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện mở bán chính thức (12/07/2026) giai đoạn 1 của dự án Regal Complex Đà Nẵng. Theo ghi nhận, dự án dự kiến công bố rổ hàng khoảng 400 căn hộ hạng sang trong giai đoạn này.

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng đăng ký giữ chỗ đã chạm mốc 90-95% tổng bảng hàng. Hàng trăm hồ sơ tài chính đã được thiết lập, chỉ chờ đến sự kiện để chính thức ráp mã và ký kết Hợp đồng mua bán (HĐMB).

Điểm tựa đầu tiên kích hoạt dòng vốn chính là rào chắn pháp lý. Trước đó, vào ngày 25/06/2026, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã chính thức ban hành văn bản phê duyệt, cho phép 683 căn hộ tại dự án đủ điều kiện tiến hành ký HĐMB. Việc tháo gỡ hoàn toàn nút thắt hành chính đã tạo ra tâm lý an toàn tuyệt đối, thúc đẩy hàng trăm khách hàng sẵn sàng bước vào giao dịch.

Bảo chứng định giá từ các "gã khổng lồ" toàn cầu

Bên cạnh bảo chứng pháp lý, thanh khoản thực tế còn phụ thuộc vào năng lực vận hành và tạo dòng tiền của tài sản. Để duy trì định giá ở mức A+ và kỳ vọng tỷ suất sinh lời 6-8%/năm trong dài hạn, Regal Group đã chọn cách đưa mạng lưới các định chế quốc tế vào mọi khâu kiến tạo sản phẩm.

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex - Ảnh 1.

Sự hiện diện của các "bậc thầy" toàn cầu trước hết nhằm giải quyết bài toán về độ bền và chất lượng không gian sống. Điển hình như sự kết hợp giữa LAVA (Úc) và DP Facade (Singapore) đã tạo ra một lớp bảo vệ vật lý hoàn hảo cho công trình thông qua thiết kế mặt dựng khí động học. Hệ nhôm nguyên khối cùng độ bền màu sơn 30 năm đóng vai trò như một màng bọc, giúp tòa nhà miễn nhiễm với sự ăn mòn của môi trường biển mặn.

Đi sâu vào bên trong, chất lượng lưu trú tiếp tục được nâng tầm khi thiết kế trần cao vượt trội từ 3.6m đến 4.5m đảm bảo khả năng đối lưu không khí hoàn hảo, đồng thời Palmer Acoustics (Úc) trực tiếp can thiệp xử lý âm học theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao để giải quyết triệt để bài toán tiếng ồn đô thị.

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex - Ảnh 2.

Cạnh đó, năng lực giữ chân tệp khách thuê hạng sang còn được bảo chứng bởi một hệ sinh thái tiện ích khép kín. Nổi bật là khối đế thương mại Regal Mall rộng 8.000m2 trải dài trên 3 tầng do Studio8 (Úc) kiến tạo. Mang cảm hứng từ "Dubai Mall" quy tụ 6 Flagship Store hàng đầu, kết hợp cùng không gian nội khu mang đậm dấu ấn bản địa từ ONG&ONG (Singapore), dự án đã thiết lập thành công một vòng lặp tiêu dùng nội khu khổng lồ.

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex - Ảnh 3.

Toàn bộ phần tổng thể công trình được đặt dưới năng lực quản lý của CBRE và Regal Hotels sẽ trở thành chiếc mỏ neo vững chắc, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy liên tục và hiện thực hóa bài toán dòng tiền cho chủ sở hữu.

Lực đẩy từ cấu trúc đòn bẩy và "chốt chặn" tài chính

Nếu pháp lý và chất lượng công trình là nền tảng bảo vệ giá trị tài sản, thì cú bắt tay chiến lược giữa Regal Group và MB Bank chính là "đòn bẩy" trực tiếp khiến hàng trăm khách hàng phải nhanh chóng ra quyết định đặt chỗ. Giải pháp tài chính ưu việt này đã giải quyết triệt để bài toán rào cản gia nhập và rủi ro thả nổi.

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex - Ảnh 4.

Theo đó, thay vì phải đóng băng một nguồn vốn lớn ban đầu, nhà đầu tư chỉ cần giải ngân 10% vốn tự có để đủ điều kiện ký HĐMB. Khối tài sản của khách hàng hoàn toàn miễn nhiễm trước lạm phát nhờ cơ chế phòng vệ kép: hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong suốt 24 tháng đầu tiên.

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex - Ảnh 5.

Điểm mấu chốt nằm ở việc chủ đầu tư cam kết chốt chặn trần lãi suất cố định tối đa 8,5%/năm trong 2 năm tiếp theo. Trong bối cảnh tín dụng tiềm ẩn nhiều biến số, việc đưa chi phí vay vào vùng an toàn tuyệt đối này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ "dòng tiền âm". Ngoài ra, đặc quyền chiết khấu lên tới 28% dành cho phương án thanh toán nhanh tiếp tục đẩy sức nóng của dự án lên cao.

Hàng trăm nhà đầu tư chờ ký HĐMB: Giải mã hiện tượng hấp thụ 95% tại Regal Complex - Ảnh 6.

Việc hàng trăm khách hàng chờ đợi ký HĐMB vào ngày 12/07 không phải là một hiệu ứng đám đông, mà là hệ quả tất yếu của một cấu trúc đầu tư toàn diện. Sự kiện tới đây không chỉ là điểm rơi để chốt lại 5% quỹ căn cuối cùng của giai đoạn 1, mà còn minh chứng cho tiêu chí của dòng tiền thông minh hiện nay: Chỉ xuống tiền khi rủi ro được kiểm soát và chi phí vốn được tối ưu hóa.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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