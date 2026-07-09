Phú Mỹ Hưng đón tin vui

UBND tỉnh Bắc Ninh công bố, công khai thông tin tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm (Hồng Hạc City).

Theo đó, tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Hồng Hạc City của Công ty Cổ phần đầu tư Công đoàn ngân hàng Công thương (thành viên thuộc Tập đoàn Phú Mỹ Hưng) theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Số lượng nhà ở (bao gồm nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư tại mỗi tòa nhà chung cư) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo quy định.

Dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm có quy mô sử dụng đất hơn 197,7 ha, quy mô dân số khoảng 27.700 người. Theo quy hoạch, dự án gồm 1.438 căn nhà ở liền kề, 1.406 căn biệt thự, 2.339 căn hộ nhà ở xã hội và 2.098 căn hộ chung cư thương mại; thời hạn hoạt động đến ngày 14/10/2066.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, san nền và cây xanh. Chủ đầu tư đang triển khai xây dựng 323 căn nhà ở thuộc khu vực 1.1 của khu F, tiếp tục khởi công 724 căn nhà ở tại các khu vực 1.2 và 1.3 của khu F.

Căn cứ xác nhận của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Bộ Công an, dự án không nằm trong khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở để tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được phép sở hữu nhà ở tại dự án.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng công khai, cập nhật số lượng nhà ở người nước ngoài được phép sở hữu; phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, giám sát việc cấp Giấy chứng nhận, hoạt động mua bán, chuyển nhượng, bảo đảm số lượng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài không vượt quá hạn mức được phép và đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Vào tháng 9/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm tại thị xã Thuận Thành. Dự án có tổng vốn đầu tư 27.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Đến tháng 4/2025, dự án chính thức được khởi công. Khu đô thị này có công trình điểm nhấn là tòa nhà hỗn hợp và trung tâm thương mại đều cao tối đa 25 tầng tại phía Bắc và trung tâm dự án.﻿